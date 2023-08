Donald Trump arremetió contra opositores en entrevista que compitió con el debate republicano

Donald Trump brindó una entrevista este miércoles al periodista Tucker Carlson, expresentador estrella de Fox News, donde tuvo señalamientos y frases candentes para diferentes sectores de la política estadounidense, incluso, sus contrincantes republicanos.

En un evento sin precedentes en la historia mediática de Estados Unidos, la entrevista del expresidente con Carlson batió récords al atraer a más de 100 millones de espectadores. La transmisión de esta entrevista coincidió con el inicio del debate presidencial republicano, donde Trump optó por no participar.

A través de una plataforma en línea, millones de personas sintonizaron para ver la conversación de 46 minutos entre Carlson y Trump, convirtiendo el evento en la entrevista más vista en la historia del país.

Trump, quien lidera cómodamente las encuestas para la nominación presidencial del Partido Republicano, decidió ausentarse del primer debate y en su lugar optó por la entrevista con Carlson. En esta conversación, tocó diversos temas y expresó sus opiniones sin restricciones.

El expresidente explicó las razones detrás de su decisión de no participar en el debate. Haciendo alusión a su posición en las encuestas, declaró: “Estoy ganando por 50, 60 puntos (...) ¿Me siento allí durante una hora o dos horas, lo que sea, y me acosan personas que ni siquiera deberían postularse para ser presidente?”.

Trump cuestionó la utilidad de participar en un evento donde no se siente respaldado y en una cadena que no considera amigable.

Durante la entrevista, el expresidente arremetió con pasión contra la izquierda y la extrema izquierda política, argumentando que recurren a tácticas deshonestas para ganar elecciones. Mencionó ejemplos como las fronteras abiertas y las tasas de interés altas para ilustrar su punto.

El presidente Joe Biden también fue objeto de críticas por parte de Trump, quien expresó su descontento con las políticas y habilidades comunicativas de Biden.

“Hemos hecho las cosas más estúpidas en este país, y ahora tenemos un presidente que no puede juntar dos frases, no puede hablar, no puede caminar, no puede hablar...”, dijo Trump en referencia al actual líder del país.

“El pueblo estadounidense vio mi trabajo en política exterior y en todos los sectores de la economía. Si lo comparas con los resultados de este gobierno, el descalabro ha sido más que evidente. Han despilfrarrado el dinero de los contribuyentes y no paran”, agregó.

Incluso Kamala Harris, posible compañera de fórmula de Biden en las próximas elecciones, fue objeto de comentarios por parte de Trump. Criticó su estilo de comunicación, caracterizándolo como rítmico y peculiar.

“Ella habla en rima. Es raro... Bueno, su forma de hablar: ‘¡El autobús irá para aquí y luego el autobús irá para allá! ¡Porque eso es lo que hacen los autobuses!’”, respondió.

Esta entrevista dejó una huella significativa en el panorama político y mediático de Estados Unidos, resaltando la influencia y el interés que Trump aún genera en la nación, mientras los ojos del país siguen puestos en el desarrollo de la carrera presidencial.

Donald Trump habló sin tapujos en una entrevista este miércoles, incluso explicó el por qué sobre no participó en el debate republicano. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Sobre Rusia y China

El expresidente Donald Trump compartió sus opiniones sobre la presencia de Rusia y China en el hemisferio occidental, mientras también se convirtió en tema central en el debate republicano en medio de la carrera presidencial.

En referencia a América Latina, Trump criticó la falta de acción del presidente Joe Biden en relación con la presencia rusa en Cuba.

Mencionó que Rusia tiene bases en Cuba y que Biden no tomó medidas al respecto, afirmando que esto evidencia un temor por parte del actual presidente. Además, hizo alusión a la influencia china en el Canal de Panamá, “lamentó la entrega del mismo por un dólar y advirtió sobre la creciente posición de China en la región”.

Mientras tanto, el primer debate presidencial republicano estaba en marcha, contando con la participación de prominentes figuras del partido. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se perfilaba como el segundo más popular en las encuestas, junto a otros aspirantes como Tim Scott, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, Chris Christie, el exvicepresidente Mike Pence, Asa Hutchinson y Doug Burgum.

El debate, organizado por Fox News, reflejó el desafío de los candidatos republicanos para destacar en un ambiente político y mediático que sigue enfocado en los problemas legales de Trump.

A pesar de la ausencia física de Trump en el debate, su presencia fue innegable ya que cuatro de los candidatos levantaron la mano al ser preguntados si lo apoyarían como el candidato republicano. DeSantis y Pence expresaron su apoyo, mientras que Vivek Ramaswamy elogió a Trump y criticó a Christie.

Trump también dirigió sus comentarios hacia sus rivales republicanos. Desestimó la presencia de Asa Hutchinson y Chris Christie en el debate, sugiriendo que no deberían estar allí.

El exmandatario, que enfrenta múltiples problemas legales, anunció que se presentará este jueves ante las autoridades de Georgia, donde enfrenta acusaciones de intentar alterar los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado.

A pesar de sus desafíos con la justicia, la popularidad de Trump sigue siendo notable. Las encuestas sugieren que podría ganar las primarias republicanas y enfrentarse al candidato demócrata, posiblemente Joe Biden, en las elecciones de noviembre de 2024. Trump se toma su tiempo para compartir encuestas diarias sobre una posible contienda electoral, acusando a Biden de orquestar sus problemas judiciales.

Mientras tanto, el actual mandatario sigue centrado en su campaña, invirtiendo significativamente en anuncios electorales para atraer a diversos sectores, incluidos los votantes latinos y afroestadounidenses.

A medida que la carrera presidencial avanza, la presencia internacional de Rusia y China en el hemisferio y las dinámicas políticas internas en Estados Unidos siguen siendo temas clave de discusión y análisis.