CPI ‘intensificará’ investigaciones de eventuales crímenes de guerra en Gaza

La Haya. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, aseguró este domingo que el tribunal redoblará esfuerzos para investigar posibles crímenes de guerra en el conflicto entre Israel y Hamás, tras su reciente visita a Israel y los territorios palestinos.

Khan destacó que su visita no tuvo como objetivo “investigar” directamente, sino que aprovechó la oportunidad para dialogar con víctimas de ambos lados del conflicto.

Después del ataque perpetrado por el movimiento islamista Hamás en Israel el 7 de octubre, en el que, según las autoridades israelíes, murieron 1,200 personas y aproximadamente 240 fueron capturadas por los milicianos, Israel lanzó una extensa operación en la Franja de Gaza con el propósito de “liquidar” a Hamás, el cual gobierna la región.

Según cifras proporcionadas por Hamás, los bombardeos y la operación terrestre de Israel en Gaza dejaron más de 15,500 muertos, en su mayoría civiles.

“Las acusaciones creíbles de crímenes de guerra durante este conflicto deben ser objeto de un examen y de una investigación independientes”, declaró Khan. “Mis servicios intensificarán sus esfuerzos para avanzar en sus investigaciones”.

Bombardeos continúan en Gaza luego de fin de la tregua

La CPI, establecida en 2002 para juzgar las peores atrocidades cometidas en el mundo, inició en 2021 una investigación de presuntos crímenes de guerra en los Territorios Palestinos, a raíz de denuncias tanto contra Israel como contra Hamás y otros grupos armados palestinos.

Khan reafirmó que su mandato se aplicará a los presuntos crímenes cometidos durante la guerra actual. No obstante, sus equipos no han podido ingresar a Gaza ni a Israel, que no forma parte de la CPI.

El fiscal observó la “crueldad calculada” en los lugares atacados por Hamás, calificando estos ataques como “crímenes internacionales entre los más notables”. También enfatizó que “la forma en que Israel responde a esos ataques debe respetar las reglas claras que rigen los conflictos armados” y el derecho internacional humanitario.