Mafe Walker, quien se hizo viral por supuesta habla alienígena, en realidad usaría lengua antigua sumeria

Bogotá. Mafe Walker, la mujer que se hizo famosa en redes sociales tras asegurar que puede hablar el idioma alienígena y que ella misma es un portal entre dimensiones, en realidad usa la lengua antigua sumeria. Así lo confirmó un experto en redes sociales.

La mujer comparte frecuentemente en su cuenta de TikTok sus “contactos con otras dimensiones”, en los cuales habla una lengua no reconocible y casi todos sus videos son grabados desde lugares arqueológicos de México, como la antigua ciudad de Teotihuacán.

”En este momento estoy recibiendo códigos intergalácticos vibracionales desde la telepatía del espacio anajintaima in najamaica anikintaiah para que you claim your sacred gifts, mis amores”, dice en unos de sus videos. Según explicó Walker, lo que se ve en sus videos son “secuencias vibracionales solares, con sus cuerdas vocales, para elevar la energía de las personas”.

Asimismo, la colombiana que vive México, aseguró tener un “ADN galáctico estelar” y su historia causó curiosidad en muchas personas. Tanto así que fue entrevistada en el programa matutino ‘Venga la alegría’ de Tv Azteca.

Aunque miles de internautas se han tomado con humor los videos de Mafe Walker y se divierten con ellos, parece que también hay personas que creen y confían en lo que ella asegura que puede hacer, lo que le ha permitido crear un negocio. Walker ofrece sus servicios a través de redes sociales.

La mujer también ofrece su servicio “multidimensional” virtualmente a través de Zoom. Cualquiera de las modalidades tienen un costo de $25 por persona y aunque para muchos de sus seguidores tiene sentido, para otros no.

Experto la desmiente

El experto en idiomas, Omar Ariel Ramos, desmintió a Walker y explicó que no habla lengua alien, sino sumerio antiguo. De esta manera aseguró que la colombiana “está aprovechándose de la ignorancia de las personas”.

Ramos aseguró que las palabras y sonidos de la mujer le recordaban a algo que ya había escuchado anteriormente. Tras una investigación encontró vídeos en youtube de un profesor, el filólogo Daniel Lucas, hablando de forma parecida a Mafe Walker.

“Ya saben que mi profesión me llama e investigué la lengua de la señora de códigos galácticos. Está mezclando frases sumerias adquiridas de un mini curso ya sea en YouTube o en alguna referencia traducida junto con glosolalia. Tengan cuidado porque con el sumerio no se juega” explicó.

Según lo dicho por el cibernauta, la colombiana estaría hablando sumerio. Una lengua muerta usada en Mesopotamia. La publicación ya tiene más de 7.000 ‘me gusta’ en Twitter.

