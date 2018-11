Confiesa que ha recibido también sus favores. “Una vez me caí y me hice dos chichones en la cabeza. En la noche me dolía, entonces cogí el pedazo de enagua ensangrentada, me lo puse en la cabeza y le pedí que me ayudara. Al día siguiente no tenía nada”, cuenta la religiosa, que se queda pensando y dice: “Si Inés me escuchara estaría molesta, porque ella no buscaba fama ni nombre”.