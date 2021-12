Francia comienza a vacunar a niños contra la covid-19

París. Francia lanzó este miércoles la campaña de vacunación contra la covid-19 para los niños de 5 a 11 años al igual que otros países europeos.

“Abrimos la vacunación oficial para los niños” de esa franja de edad, declaró el ministro de Salud, Olivier Véran, precisando que la dosis de refuerzo aún no ha sido ampliada a los adolescentes.

El mismo día, Finlandia anunció que su campaña de vacunación para niños de 5 a 12 años comenzará después de Navidad. Otros países europeos como Bélgica, Dinamarca, Austria, Grecia, España y Portugal también anunciaron que extenderían la vacunación a los niños.

De su lado, la ministra francesa de Trabajo, Élisabeth Borne, pidió este miércoles a las empresas “acelerar” el recurso al teletrabajo frente a la covid-19, instándolas a prepararse “desde ahora” a “reforzarlo” luego de las fiestas de fin de años con un objetivo de 3 a 4 días por semana.

“Está claro que con la actual situación es necesario acelerar, reforzar el teletrabajo (...) con miras a un mínimo de tres días por semana en los puestos que lo permitan, cuatro días cuando sea posible”, afirmó la ministra a la radio Europe 1.

La ola de contagios provocados por la variante ómicron avanza con rapidez en Francia, a pocos días de Navidad, y cerca de 20% de los casos positivos de covid-19 en el país corresponden a esa contagiosa variante, contra 10% el pasado fin de semana, indicó el martes por la noche el gobierno.

La tasa de incidencia de covid-19 alcanzó un récord en Francia, con 545 casos por semana cada 100.000 habitantes y cerca de doble en París. Igualmente, la nueva variante se extiende por toda Europa.

Una niña recibe una dosis de la vacuna Pfizer / BioNTech contra covid-19 en el centro de rehabilitación Clemenceau en Estrasburgo, Francia, el 22 de diciembre. (SEBASTIEN BOZON/AFP)

“Ómicron se está volviendo, o ya se volvió, dominante en varios países, incluyendo a Dinamarca, Portugal y Reino Unido, donde las cifras se duplican cada día y medio a tres días, con tasas de transmisión inéditas”, manifestó el doctor Hans Kluge, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa.

Dinamarca presenta 1.215 casos por cada 100.000 habitantes los últimos siete días, mientras que en Reino Unido la tasa es de 898 por 100.000, 698 en Irlanda y 635 en Suiza.

España registró el martes un récord nacional de 49.823 casos de covid-19 en un día, y casi la mitad correspondieron a la variante ómicron, según el ministerio de Salud. El récord previo en España era de 40.000 casos en un solo día, a mediados de enero pasado.

Países toman medidas

Por su parte, el gobierno británico redujo el miércoles de diez a siete días el período de aislamiento para personas vacunadas que contrajeron el coronavirus, con el requisito de tener dos pruebas de antígeno negativas realizadas el sexto y séptimo días de cuarentena. Según el gobierno, ello permitirá que más personas pasen la navidad en familia sin exponerse a transmitir el virus.

La variante ómicron ya es dominante también en Estados Unidos, aunque el presidente Joe Biden aseguró que el país está “listo” para enfrentar los contagios y que no hay motivo de “alarmarse”. No obstante, Biden advirtió que quienes no están vacunados tienen “buenas razonas para estar preocupados”.

En Turquía, la vacuna Turkovac recibió una autorización de “urgencia”, anunció este miércoles el ministro de Salud. En tanto, en Israel, el primer ministro Naftali Bennett anunció el martes que todos los israelíes de más de 60 años y el personal médico tendrán derecho a una cuarta dosis de vacuna contra la covid-19.

Su anuncio se dio en momentos que Israel lucha por contener la propagación de la variante ómicron con prohibiciones de viaje y otras restricciones, sin llegar a ordenar el confinamiento.

El mundo ha registrado 5.368.777 millones de muertos de covid-19 desde finales del 2019, según un balance establecido a partir de fuentes oficiales este miércoles.

La región Europa es la que más casos registra actualmente, con 2.870.947 en los últimos siete días (60% del total mundial), seguida de la zona Estados Unidos/Canadá (1.108.580 casos, 23%).