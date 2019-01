“Me metieron a una patrulla y me llevaron al hangar de la Policía Nacional en el aeropuerto El Dorado. Me metieron en un avión, sin presencia de fiscales, sin decirme una sola palabra. Aterricé en Cúcuta y a la mitad de la noche, en el puente Simón Bolívar, me entregaron al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política venezolana)”.