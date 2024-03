Expedición en la Amazonia descubrió nueva y más grande especie de anaconda

El profesor australiano Bryan Fry, de la Universidad de Queensland, junto con su equipo de investigadores, descubrió la anaconda más grande del mundo, con una longitud de 6,3 metros.

Las impactantes imágenes del animal fueron captadas en video y se volvieron virales en redes sociales.

La anaconda, una serpiente que causó impresión a lo largo de la historia por su gran tamaño, muestra en este hallazgo un ejemplo vívido de esta característica. Aunque se considera la más grande conocida hasta ahora, se cree que existen ejemplares aún más grandes en la naturaleza.

La anaconda identificada como eunectes akiyama, reveló una diferencia genética del 5,5% con las demás serpientes anacondas verdes previamente conocidas.

Este descubrimiento tuvo lugar durante una expedición en la Amazonia ecuatoriana, en la que el científico Bryan Fry y el profesor holandés Freek J. Vonk, con la colaboración del actor Will Smith, quien participa en la producción Pole to Pole with Will Smith de National Geographic, próxima a estrenarse en Disney+, fueron invitados a explorar las profundidades de la selva amazónica.

Durante la expedición, la anaconda fue avistada, revelándose como una especie diferente a las previamente conocidas.

Se pensaba que solo existía la Eunectes murinus, pero esta nueva especie fue identificada como la Eunectes akiyama, presentando una diferencia genética del 5,5% con las demás serpientes anacondas verdes.

Cabe destacar que ambos científicos venían recolectando muestras de anacondas en nueve países.

La investigación resultante de este descubrimiento fue publicada en la revista Diversity bajo el título “Desenredando las anacondas: revelando una nueva especie verde y repensando los amarillos”.

