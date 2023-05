Migración en crisis: Derecho a solicitar asilo es limitado tras nuevas medidas de Estados Unidos

Estados Unidos anunció el aumento de reglas para el asilo control de cruces fronterizos que regirán este jueves 11 de mayo tras el fin del Título 42, la norma sanitaria para expulsar a la mayoría de los migrantes que entran por la frontera con México.

La orden que más preocupa desde la perspectiva de los organismos internacionales encargados de la seguridad y el respeto de los derechos humanos es la que estipula que los migrantes deben obtener una cita a través de la aplicación CBP One para poder llegar al control migratorio en Estados Unidos.

LEA MÁS: Migrantes que buscan llegar a Estados Unidos están atrapados en un laberinto legal

Esta medida genera preocupación tanto por la limitada cantidad de citas disponibles - solo 1.000 al día - como por la falta de acceso a la tecnología por parte de algunos migrantes.

La Nación conversó con Mary Kapron quien se desempeña como Investigadora para Canadá y Estados Unidos, Oficina Regional de las Américas para Amnistia Internacional; organización defensora de los derechos humanos que muestra preocupación por la situación de los migrantes.

¿Qué significa para los migrantes el uso obligatorio del app CBP One?

“Significa que cada persona sí o sí tienen que usar la aplicación para poder solicitar asilo en Estados Unidos entonces ya no se va a poder solamente llegar a la frontera para solicitar asilo, si no se tiene que usar la aplicación para sacar una cita y ya con esta cita llegar a la frontera para poder presentar su solicitud de asilo”.

¿Por qué la nueva medida de EE.UU. limita el derecho al asilo?

¿Cuál será el procedimiento?

“Ahora se está usando la aplicación, pero no es de forma obligatoria y aún así hemos visto bastantes dificultades para las personas solicitantes de asilo. Lo que entendemos es que cada día, empezando el 10 de mayo, van a salir 1.000 citas y las personas ya tienen que estar registradas. (...) Sabemos que si bien son mil citas que van a salir cada día hay muchísima más personas que ya están en la frontera o están llegando a la frontera, entonces la cantidad de citas no es suficiente para los que necesitan solicitarlas”.

¿Qué pasará con las personas que lleguen a la frontera sin cita?

“Nosotros y otras organizaciones hemos preguntado al departamento de Seguridad de los Estados Unidos para entender qué va a pasar si personas llegan a la frontera sin citas, pero no nos han contestaron la pregunta. Es una incertidumbre que tenemos, desde Amnistía Internacional también se ha hablado que el uso obligatorio de esta aplicación sería limitar el derecho a solicitar asilo porque estaría limitándose este derecho exacto”.

¿Qué deben hacer dentro de la aplicación?

“Tienen que crear una cuenta, es importante mencionar que la aplicación solamente funciona en el centro y norte de México entonces las personas ya tienen que estar a cierta distancia de la frontera con Estados Unidos. (...) Suben sus fotos y las de sus familiares, ya con la cuenta lista cuando salen cada día las citas, las pueden tratar de agendar.

”Pero lo que hemos observado, es que a veces parece que ha sido bastante difícil sacar citas para grupos grandes de personas, entonces en numerosos casos de familias grandes se han separado o una persona ha podido conseguir una cita, pero solamente para ella y no para el resto de sus familiares, es bastante preocupante porque las familias están siendo obligadas o las personas están moviéndose entre los diferentes cruces fronterizos para tratar de tener mayor posibilidad de de conseguir una cita”.

Migrantes viven complicada situación tecnológica

¿Cuáles son los principales temores desde Amnistía Internacional en cuanto a los derechos humanos de los migrantes ahora mismo?

“El tema más grande, o es lo que hemos dicho, es que viola la responsabilidad de Estados Unidos respecto de las personas solicitantes de asilo tenemos es que con las personas están en la frontera, si no pueden conseguir citas con el riesgo de que pueden ser devueltos a los lugares de donde vienen donde sus vidas pueden correr peligros y también pueden correr peligro en los lugares fronterizos, en donde están mientras están esperando o intentando conseguir una cita”.

LEA MÁS: Migrantes aceleran cruce hacia Estados Unidos y transforman ciudad de Texas en dormitorio

¿Qué recomienda Amnistía Internacional desde lo que han podido observar?

“Si bien reconocemos que el uso de tecnología y la innovación en nuevos procesos migratorios no son malos, en lo que estamos bastante preocupados con el gobierno estadounidense es que el uso de la aplicación no puede ser obligatorio ni mandatario. Si bien, puede existir, no puede ser la única forma a través de la cual, la gente puede entrar el territorio para poder solicitar asilo. La otra cosa que nos preocupa, es que lo que queremos es que Estados Unidos cambie el uso de la tecnología del reconocimiento facial que si bien puede ser una forma de identificar a las personas no puede tener un uso indiscriminatorio ni ampliado sin un fin muy específico”.