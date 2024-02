Hunter Schafer, de Euphoria, desafía a Biden: ‘Fin al asedio de Gaza por parte de Israel’

La actriz Hunter Schafer, conocida por su papel como Jules Vaughn en la serie de HBO Max, ahora denominada solo Max, Euphoria, fue detenida el 26 de febrero durante una manifestación a favor de Palestina.

La actriz Hunter Schafer, reconocida por su participación en 'Euphoria' y 'Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes', fue detenida el 26 de febrero en Nueva York, Estados Unidos.

La protagonista fue esposada y escoltada por la policía de Nueva York, Estados Unidos, que la acusó de los delitos de allanamiento de morada y alteración del orden público.

Miembros de Jewish Voice for Peace, una organización en contra de “las graves violaciones de los derechos humanos que Israel comete a diario”, se congregaron en el vestíbulo del Rockefeller Center, ubicado en Midtown Manhattan, Nueva York, para expresar su descontento por los ataques que la Franja de Gaza y los palestinos sufren desde el 7 de octubre del 2023.

Entre los miembros se encontraba la actriz de 25 años, quien llevaba una sudadera con la frase “Alto al fuego ahora” estampada.

El arresto ocurrió cuando interrumpieron una charla entre el presidente Joe Biden y el presentador Seth Meyers.

Hunter y otros manifestantes fueron citados para comparecer por los delitos imputados, que se consideraron de menor gravedad. La noticia de su arresto fue publicada por el New York Post. Antes de ser detenida, Schafer y sus compañeros lograron acercarse al estudio donde se graba Late Night with Seth Meyers para gritar: “Fin al asedio de Gaza por parte de Israel”, “Termine el asedio de Gaza, ahora” y “Biden, no puedes esconderte”, entre otras consignas dirigidas al presidente Biden.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comiendo un helado el 26 de febrero mientras charlaba con el presentador de televisión Seth Meyers.

Lo que dijo el presidente Biden sobre el conflicto entre Israel y Hamás

Mientras disfrutaba de un helado de Meyers, el presidente no se mantuvo en silencio y expresó su esperanza de que el próximo lunes 4 de marzo se alcance un acuerdo entre las partes involucradas en el conflicto entre Israel y Hamás. Aseguró que su asesor de seguridad nacional estaba trabajando diligentemente en el asunto con representantes de ambas partes.

El proyecto de acuerdo cuenta con la mediación de Egipto, Catar, Estados Unidos, Francia y otros países, que buscan un alto el fuego de seis semanas y la liberación de los rehenes israelíes retenidos en Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron el conflicto.

Se ha informado que se está vislumbrando un acuerdo “en principio” para una tregua que se extendería durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, comenzando el 10 u 11 de marzo, dependiendo del país.

Inicialmente, el ataque perpetrado por Hamás causó la muerte de unas 1.160 personas, en su mayoría civiles, en el sur de Israel, según un recuento de la AFP basado en datos israelíes. Entre los fallecidos se incluyen más de 300 militares. Además, se informó sobre el secuestro de unas 250 personas, de las cuales, 130 siguen retenidas en el enclave, incluyendo a 31 que se presume fallecidas, según las autoridades israelíes.

Este hecho desencadenó una ofensiva aérea y terrestre de Israel sobre Gaza, en la que perdieron la vida 29.878 personas, principalmente mujeres, adolescentes y menores, según el Ministro de Salud de este territorio, controlado por Hamás desde 2007.

Ante las recientes declaraciones de Joe Biden, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, mostró sorpresa y aseguró que su país y el grupo Hamás no están cerca de llegar a un acuerdo para un alto al fuego.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.