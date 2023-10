Cónsul de Israel compara el ataque de Hamás con lo sucedido en las torres gemelas en Nueva York

Amir Rockman, cónsul de Israel en Costa Rica, compara el ataque del grupo terrorista Hamás con el ataque que sufrió Estados Unidos el 11 de setiembre del 2001 en Nueva York, en las torres gemelas, por parte de Al-Qaeda.

Este sábado, Israel fue el escenario de un atentado terrorista por parte del grupo Hamás que consternó al mundo entero.

Un batallón de esta organización criminal logró vulnerar la frontera del estado judío con la Franja de Gaza por aire, al usar parapentes; por tierra, con motocicletas, vehículos 4x4 y a pie; y también ingresaron por el mar. Todo esto ocurría al mismo tiempo que la cúpula de hierro, el sistema de defensa aéreo de Israel, trataba de interceptar los 5.000 cohetes lanzados por esta organización.

Fue un sábado de terror para el pueblo sionista y las naciones alrededor del mundo que condenan los actos terroristas. El letal ataque suma, hasta el cierre de edición de esta nota, 232 personas fallecidas, poco más de 1.700 heridos y un número no preciso de personas desaparecidas que se presume fueron tomadas como rehenes y trasladadas a Gaza.

Los terroristas aprovecharon dos escenarios para golpear al pueblo sionista. Uno de ellos es la festividad del Simjat Torah, memento en el que se celebra la finalización de un año completo en la lectura de la Torah y que muchas familias se reúnen.

También atacaron kibutz, que son colonias agrícolas israelíes de producción y consumo comunitario. En estos lugares conviven entre 50 y 200 familias en una misma comunidad. Escenario que favoreció a terroristas para tomar a personas de todas las edades como rehenes.

Mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciaba una respuesta contundente por parte de Israel, Rockman conversaba con La Nación sobre lo sucedido, este es un extracto de la conversación.

– ¿Cómo toma todo lo sucedido en Israel por parte del Hamás?

La verdad genera impotencia, es mínimo lo que podemos hacer los que estamos lejos de Israel, pero es doloroso porque las víctimas son civiles, personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores.

“Es un dolor para todas las familias porque esto provoca que, por ejemplo en mí caso, mi hermana y mis primos hayan tenido que dejar su vida cotidiana para alistarse otra vez y ser soldados de nuevo, porque se llamó a los reservistas. La verdad, estoy muy preocupado”.

– Los terroristas vulneraron la frontera de diversas maneras, lo hicieron por medio de parapentes, también por mar y por vía terrestre. Israel es un estado que tiene uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, ¿qué falló?

– En Israel decimos que debemos esperar a que el polvo de la tiara aterrice, porque todavía estamos en medio del ataque y la información que tenemos es parcial en muchas de las aristas. El combate continúa y no quisiera todavía tocar estos temas que, de una u otra forma, son de inteligencia.Además, todo está muy reciente y debemos ser cautos. No tengo suficiente información y no veo justo analizar este tema en este momento.

Amir Rockman, cónsul de Israel en Costa Rica.

- Según los reportes, Hamás también lanzó 5.000 cohetes sobre Israel, casi todos interceptados por la cúpula de hierro, el sistema de defensa aéreo. ¿En estos escenarios es dónde se deja ver la importancia de esta tecnología?

–No hay duda. Gracias a la tecnología israelí y a la visión de los líderes de antaño, tenemos este método de defensa. Si no tuviéramos el domo de hierro, cada uno de estos misiles habría provocado la muerte de miles y miles de civiles.

– El sur de Israel, en la frontera con Gaza, fue la zona que más sufrió, ¿cuáles fueron las ciudades más afectadas?

– Cerca de la frontera con Gaza hay dos tipos de poblados, hay algunas ciudades, principalmente Sederot, Netivot, Ofakim y Ascalón que son ciudades de diferentes tamaños. También fueron atacados muchos Kibutz (colonias agrícolas de consumo comunitario) en donde viven entre 50 y 200 familias en cada uno de ellos, en promedio. Los ataques pasaron en 22 poblados diferentes entre estos lugares que mencioné.

– ¿Les facilitó las cosas a los terroristas el hecho de que este sábado Israel estaba en medio de la celebración del Simjat Torah?

– Es una fecha en la que muchas familias se reúnen para celebrar la finalización de todo un año al leer la Torah y probablemente eso facilitó las cosas para que un número desconocido de terroristas cruzaran las fronteras utilizando motocicletas, carros 4x4 y a pie. Ellos tomaron algunos pueblos y una fiesta que se dio durante toda la noche, en la que había principalmente personas jóvenes, e iniciaron los disparos de manera indiscriminada contra cualquier civil. Ellos secuestraron a un número desconocido de ciudadanos, no hay certeza de cuántas personas están desaparecidas en este momento. Sabemos que hay alrededor de 250 muertos, dos mil heridos y no hay certeza real de los desaparecidos.

– ¿El ataque de este sábado tiene algún precedente?

– Esto no tiene comparación en la historia de Israel. Lo que yo puedo pensar, y lo digo a nivel personal, es lo sucedido en las torres gemelas en Nueva York, Estados Unidos. Es un ataque de un grupo de terroristas contra civiles israelíes, contra personas inocentes. Por eso digo que es la única comparación que puedo hacer.

– Lo ocurrido fue terrorismo, se atacó a familias completas, población civil...

– Es importante entender lo que sucedió y lo que está en curso, no es que se atacó a un grupo de soldados o una base militar, no. Es que los ataques fueron hacia ciudadanos que estaban en la calle y a familias que estaban en sus casas y las tomaron de rehenes.

– Los conflictos en Oriente Medio llevan a muchos a pensar que Israel ataca a Palestina y quizás no hacen la diferencia que los grupos terroristas se aprovechan de escenarios para llevar adelante sus objetivos. ¿No cree que usaron la misma forma de hace unos años cuando atacaron a Siria?

– El Hamás comete crímenes de lesa humanidad todos los días. Toman a palestinos inocentes, entre ellos niños, como escudos humanos. El ataque de este sábado es un nuevo nivel de crimen de lesa humanidad que no hemos conocido nunca en Israel. Usaron la misma forma en la que Isis atacó a Siria e Irak hace cinco o 10 años atrás.

– El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró estado de guerra en el país. Esto significa que personas que no estaban en servicio militar tienen que sumarse al ejército, esto también lleva dolor a las familias…

– Esto es un golpe duro para las familias y lo voy a explicar de manera personal. Aparte de mi sobrino, que es soldado, tengo cuatro primos y una hermana que fueron llamados para sumarse a sus unidades de reserva.Mi hermana dejó su trabajo en turismo y ya está en su puesto como reservista. Eso es duro para uno, porque no se sabe qué puede pasar con un familiar. Para mis primos significa parar su vida cotidiana y dejar a sus hijos pequeños en casa para ellos sumarse a esta emergencia. Uno de ellos tiene una hija de tres meses y él debe estar en la línea del frente.

“Además, sé de cientos de personas israelíes en Costa Rica y en toda Centroamérica que están buscando la manera más rápida de llegar a Israel porque sus unidades militares los llamaron”.

– Eso significa un precio muy alto que también pagan inocentes.

– Nosotros en Israel tenemos claro que en cualquier momento tenemos que dejar nuestra vida cotidiana para defender a nuestro pueblo en las fronteras, pero el precio es muy grave.Tengo mucho miedo por el bienestar de mi hermana y mis primos, también de los soldados israelíes.

Israel atacó la Franja de Gaza, lugar que es dominado por el grupo terrorista Hamás. (EYAD BABA/AFP)

– ¿Habrá una respuesta fuerte de parte de Israel?

– El gobierno israelí y el ejército ya prometieron una respuesta muy fuerte. Hay algo que se debe entender, la respuesta que se dará no es solo para defendernos, también hay que liberar a palestinos que son inocentes y que están tomados por el Hamás. Hay muchas víctimas palestinas que Hamás usa como escudo. Esas organizaciones terroristas usan a su propio pueblo como escudo. Israel tiene que liberarse de las amenazas del Hamás y liberar a los vecinos de estos grupos terroristas.

– En una respuesta también pueden pagar inocentes…

– La respuesta será contra Hamás. Lamentablemente a los supuestos líderes del Hamás no les interesa el precio que los palestinos inocentes podrían pagar. Ellos tienen claro que Israel tiene miedo de que palestinos inocentes resulten heridos o muertos, y por eso es que siempre los han utilizado como escudos humanos.

“Israel, a la hora de un ataque, siempre hace esfuerzos de minimizar las consecuencias sobre personas inocentes, pero al terrorismo no le importa eso y los toma de escudo”.

– Dependiendo de los intercambios que se puedan dar en los próximos días, ¿no hay temor a una escalada que involucre a otros actores?

– Estamos en una esquina del barrio y nosotros nunca queremos escalar la situación. Nuestros enemigos lo saben y ellos siempre provocan para medir hasta dónde no hay una respuesta de Israel, pero no hay un país en el mundo que no responda ante los hechos que ocurrieron este sábado.