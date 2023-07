Bernardo Arévalo apuesta por redes sociales y contacto con ciudadanos para alcanzar presidencia en Guatemala

Convertido en la sorpresa de las elecciones en Guatemala, el sociólogo y diputado Bernardo Arévalo se encuentra a menos de un mes de enfrentarse en la segunda ronda electoral a la ex primera dama Sandra Torres.

A sus 64 años, Arévalo sostiene que la participación del Movimiento Semilla en el balotaje del próximo 20 de agosto es producto de una estrategia que privilegia el contacto directo con el ciudadano y el uso intensivo de las redes sociales para difundir su mensaje.

El aspirante destaca que su agrupación está conformada por personas que se habían alejado de la política partidaria, pero que decidieron incorporarse a la campaña por el deseo de liderar una lucha en contra de la corrupción.

Bernardo Arévalo: 'Las encuestas no vieron el apoyo que teníamos, luego nos han tratado de sacar de las elecciones'

Asegura que aunque no figuraban en las encuestas de intención de votos, estaban convencidos de que tenían buen respaldo y que su salto a la segunda ronda generó intentos desesperados para sacarlos del juego.

De hecho, el Movimiento Semilla afrontó momentos de incertumbre, luego de que un juzgado suspendiera su personería jurídica, con lo cual quedaría inhabilitado para participar en el balotaje. Sin embargo, el Tribunal Electoral luego lo ratificó.

“Al no figurar en las encuestas, no fuimos previstos y cuando vieron los resultados electorales, actuaron de manera desesperada, tomando medidas ilegales e inconstitucionales para corregir lo que no pudieron evitar en las urnas”, declaró en una entrevista con La Nación.

Arévalo, hijo del presidente Juan José Arévalo (1945-1951), sostiene que la libertad de expresión y la libertad son pilares importantes de la democracia y, por ello, censuró la condena dictada contra José Rubén Zamora, dueño del medio guatemalteco elPeriódico.

Zamora fue sentenciado a seis años de prisión por presunto lavado de dinero, en un proceso judicial que muchas organizaciones que velan por la libertad de prensa catalogan como “acto de intimidación” y “caza de brujas”.

Para el candidato del Movimiento Semilla, esta resolución no solo es una forma de castigar al propietario de elPeriódico por la labor crítica que realiza, sino también para advertir a cualquier otro que intente interferir con el sistema. A continuación, la entrevista:

- ¿Qué lo motiva a buscar la presidencia en Guatemala?

- El grupo Movimiento Semilla se fundó después del movimiento ciudadano del 2015, cuando las protestas anticorrupción lograron que un gobierno particularmente corrupto terminara con la mayoría de sus protagonistas, incluyendo al presidente y la vicepresidente, en la cárcel acusados de corrupción y cumpliendo sentencias.

”Sin embargo, después de esas elecciones quedó electa una opción que pertenecía a la misma típica clase política corrupta que había llevado al Estado al caos. Se hizo evidente la necesidad de crear alternativas políticas para restablecer la unidad entre la ética y la política.

“A partir de esa idea, decidimos fundar el Movimiento Semilla y, posteriormente, participamos en elecciones anteriores, y ahora estamos participando en estas elecciones”.

- ¿Qué hace atractivo al Movimiento Semilla para los guatemaltecos?

- Somos la expresión de una ciudadanía que se moviliza con la convicción de enfrentar la corrupción.

”El 95% de quienes fundamos el Movimiento Semilla participamos en política partidaria anteriormente. Proveníamos de diferentes ámbitos como funcionarios internacionales, locales, académicos, investigadores, empresarios, comerciantes y profesionales, pero compartíamos el denominador común de haber estado alejados de la política partidaria.

“Sentimos que era necesario que la ciudadanía comprometida con valores éticos tomara el liderazgo para enfrentar el reto de la lucha contra la corrupción”.

Bernardo Arévalo, candidato presidencial del Movimiento Semilla, recalca que quienes les auguraban un porcentaje bajo en la primera vuelta de las elecciones en Guatemala estaban equivocados. Foto: (JOHAN ORDONEZ/AFP)

- ¿Tenían claro que contaban con suficiente caudal electoral para llegar a una segunda ronda?

- Desde el inicio, nuestro objetivo era llegar a la segunda vuelta, y nos propusimos obtener 700.000 votos. Aunque alcanzamos 600.000, no estábamos muy lejos de nuestra meta.

“Nuestras estrategias contrastaron con las de otros partidos, ya que en lugar de llenar los espacios públicos con carteles y pagar propaganda en los medios de comunicación, realizamos una campaña de cercanía y contacto con la ciudadanía en las calles, parques, mercados y a través de un uso intensivo de las redes sociales.

“Estábamos convencidos de que las encuestas estaban equivocadas y que quienes nos daban un bajo porcentaje estaban fuera de foco”.

- ¿Cuál fue su estrategia durante la campaña electoral?

- Teníamos claro que nuestro objetivo era llegar al votante joven, y efectivamente, logramos movilizarlos mediante el uso consciente de las redes sociales. Aunque tuviéramos más recursos, nuestra prioridad era mantener una campaña de contacto cercano con la ciudadanía, por lo que llevamos a cabo caravanas, caminatas y promovimos el diálogo en parques y mercados.

Sabíamos que las encuestas estaban equivocadas, no teníamos encuestas propias y entonces no sabíamos este el alcance que íbamos teniendo, pero sí teníamos mucha claridad de que quienes nos decían que no teníamos ni 2% o algo así por el estilo pues estaban realmente fuera de foco. — Bernardo Arévalo, candidato a la presidencia por Movimiento Semilla

- ¿Por qué surgieron tensiones tras los resultados de la primera vuelta?

- Tenemos claro el pacto de corruptos que intentó eliminar a todos aquellos candidatos que no podían controlar y que repuntaron en las encuestas, candidatos con diferentes propuestas e ideologías, pero que compartían el hecho de no ser controlables por ese mecanismo, como Carlos Pineda, Roberto Arzú o Telma Cabrera.

“Al no figurar en las encuestas, no fuimos previstos y cuando vieron los resultados electorales, actuaron de manera desesperada, tomando medidas ilegales e inconstitucionales para corregir lo que no pudieron evitar en las urnas: la confianza que la población dio al Movimiento Semilla para enfrentar la corrupción”.

- ¿Cuál es su posición en el caso del periodista José Rubén Zamora?

- Desde el principio, denunciamos el acoso judicial contra José Rubén Zamora, apoyándolo con plantones en su defensa cuando fue arrestado y denunciando el montaje espurio en su contra.

“Esta posición no es algo que estemos definiendo ahora durante la campaña electoral, sino que la mantenemos desde que surgieron estos problemas. Consideramos que su caso es ejemplar, utilizado con intenciones de amedrentar y advertir a quienes se interpongan en el funcionamiento del sistema.

“No existe democracia sin libertad de expresión ni libertad de prensa, y nosotros somos un partido profundamente comprometido con la democracia”.

- ¿De qué manera enfrentaría el crimen organizado en Guatemala?

- Lo primero es cerrar el espacio de tolerancia y vulnerabilidad, sin hacer concesiones con el crimen organizado, al igual que con la corrupción. No permitiremos que compren jueces, militares, policías, políticos o diputados. Aunque seguirán intentándolo, el sistema combatirá estas actitudes.

“Lo segundo es abordar el crimen organizado con acciones concertadas desde distintas áreas del aparato de seguridad del Estado, adaptando estrategias específicas según la naturaleza del fenómeno. Ya que hay crimen organizado transnacional, como el narcotráfico, y crimen organizado nacional, como la industria de secuestros, cada expresión será enfrentada con una estrategia adecuada.

”Esto implica contar con fuerzas de seguridad capaces, bien equipadas y libres de corrupción; recuperar el control de las cárceles, actualmente dominadas por criminales debido a la corrupción; y poner en marcha instituciones de inteligencia e investigación para prevenir actos criminales y desmantelar estas redes”.

- ¿Qué opina sobre los regímenes de excepción en El Salvador y Honduras?

- Los problemas de maras en Honduras, El Salvador y Guatemala son completamente distintos. En Guatemala, nuestra estrategia busca atenderlos en el marco de los derechos constitucionales establecidos”.