Asesinada candidata a alcaldesa en el centro de México

Celaya. Una candidata del oficialismo a una alcaldía del convulso estado de Guanajuato, en el centro de México, fue asesinada a balazos tras su primer mitin, un hecho que fue condenado este martes por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de Gisela Gaytán, de 38 años, quien buscaba la alcaldía de Celaya por el partido Morena, informó la fiscalía estatal la noche del lunes, horas después del ataque.

Desde octubre, cuando arrancó el proceso para las elecciones generales del próximo 2 de junio, fueron asesinadas al menos 15 personas entre candidatos y precandidatos a cargos regionales, informó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

La consultora Laboratorio Electoral contabiliza por su lado 50 personas asesinadas en "episodios de violencia electoral" entre el 4 de junio de 2023 y el 26 de marzo de 2024, de las cuales 26 aspiraban a cargos de elección popular.

Este martes temprano, la secretaria de Seguridad señaló a la prensa que en el atentado contra Gaytán también falleció Adrián Guerrero, aspirante a un escaño del legislativo municipal.

Pero horas después, su despacho aclaró en un comunicado que el candidato se encuentra en “calidad de no localizado” y que no se tiene reporte de que haya fallecido. La dependencia no detalló si Guerrero se encontraba con la candidata al momento del ataque.

“Es un día triste porque ayer asesinaron a la candidata a la presidencia municipal de Celaya. Estos hechos son muy lamentables, hay gente que está luchando para hacer valer la democracia”, dijo López Obrador, del mismo partido que Gaytán, en su habitual conferencia de prensa.

Gaytán fue asesinada la tarde del lunes en la comunidad de San Miguel Octopan, en Celaya, donde se reunía con simpatizantes en el inicio de su campaña. Tras un recorrido por un jardín de la ciudad, se escucharon varias detonaciones que provocaron pánico entre la multitud, según se observa en imágenes de cámaras de seguridad de la zona.

"Con disparos de armas de fuego, la candidata a la alcaldía (...) fue asesinada y tres personas más resultaron lesionadas", detalló la fiscalía estatal en un comunicado.

Previo a su asesinato la candidata por el partido oficialista Gisela Gaitán, solicitó protección a las autoridades, pero no se la brindaron.

Petición de seguridad

Gaytán solicitó recientemente protección de las autoridades, pero no recibió respuesta, por lo que las investigaciones buscan determinar si hubo negligencia, según el gobierno.

Según la secretaria Rodríguez, hasta el lunes se recibieron 108 solicitudes de protección de candidatos, de las cuales 86 ya fueron atendidas, 10 “declinadas” y 12 se encuentran en análisis de riesgo.

En coordinación con autoridades electorales, el gobierno federal brinda protección a aspirantes a la presidencia, al Congreso bicameral y a nueve gobiernos estatales. Las autoridades locales deben atender de su lado las peticiones de aspirantes a puestos estatales y municipales.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, del conservador PAN (oposición), señaló el lunes en la red social X que el ataque contra Gaytán "no quedará impune" y que coordinará esfuerzos para que los postulantes sean resguardados.

Miembros de la Guardia Nacional mexicana, supervisan e inspeccionan la escena donde fue asesinada la candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán.

Guanajuato es considerado el estado más violento de México, con más de 3.000 homicidios en 2023, mientras que Celaya es epicentro de una guerra entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más poderosos del país.

Desde hace varios años, la espiral de violencia ligada al crimen organizado alcanza a políticos de varios partidos, sobre todo aquellos que ocupan o aspiran a cargos regionales. Los motivos van desde intentos de las mafias de someter a los candidatos hasta disputas de poder entre grupos políticos.

El sábado pasado, un comando asesinó a Guillermo Torres, alcalde del municipio de Churumuco, en el estado de Michoacán (oeste).

Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó una polémica ofensiva militar antidrogas, se contabilizan más de 420.000 asesinatos en México, la mayoría víctimas de hechos criminales, según cifras oficiales.