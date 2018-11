Recientemente estuve repasando el Himno al Árbol. Lo cantábamos de niños en aquella escuela de barrio, bajo la mirada disciplinadora de la maestra de música. Algunas palabras no las entendía. Hoy mientras camino por el parque, en medio de altos árboles, lo que no entendía plenamente de niño, se llena de sentido. Y me conmueve ir saboreando las palabras “diría entonces que el alma mía, solo es un árbol hecho de amor, que da a los vientos su poesía, como pudiese dar una flor”.