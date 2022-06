Nogui Acosta: ‘Algunos proyectos de ley (del acuerdo con FMI), no tienen viabilidad política y la vida es de realidades’

El nuevo Gobierno comienza esta semana a conversar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el acuerdo con Costa Rica, y según expresó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, planean exponerle al organismo que hay proyectos de ley, incluidos en el acuerdo negociado por la Administración anterior, que carecen de viabilidad política y por eso desean proponer temas sobre una visión más integral del modelo de recaudación tributaria, de eficiencia y de reforma del Estado.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) visita presencialmente el país, esta semana, para evaluar el cumplimiento de metas. Sobre este acuerdo, el presupuesto del 2023 y el proyecto de ley para emitir bonos en el exterior, entre otros temas, compartió Acosta, en una entrevista con este diario, el viernes 10 de junio pasado. En seguida, un resumen.

–¿Cómo avanzan las conversaciones con el Fondo?

–Nosotros no hemos tenido conversaciones en relación con las metas, o con modificaciones. Hemos tenido acercamientos del Fondo con las nuevas autoridades, un poco para tener una primera visión de qué es lo que está pensando el Gobierno.

”A partir de la próxima semana (esta semana para el lector) vamos a tener una misión en donde ellos van a venir a evaluar el cumplimiento de esas metas, no desde el punto de vista de si de ello dependen o no los desembolsos, sino de calibrar cómo nos ha estado yendo con la agenda que nos habíamos establecido”.

–¿Y cómo estamos para ese examen con los datos que tenemos?

–Estamos bien, los exámenes muestran que estamos saludables, que tenemos que mejorar algunas cosas, pero que en términos generales, con un poquito de dieta y ejercicio, no tenemos problema.

”Puedo decirle que, a pesar del hackeo, vamos a cumplir con las metas y creo que en esa dimensión la conversación con el Fondo tiene que ir en ser más estratégicos y no tan amplios en las metas que nos propusimos. O sea, aquellas que tengan más impacto para nosotros son más importantes que la cantidad de opciones que tengamos. Nos parece que es más relevante en estos momentos ser un buen francotirador, que una ráfaga de disparos al aire”.

–Al paciente le venían saliendo bien los exámenes, pero el gran pendiente eran los proyectos de ley y esos son también compromisos con el Fondo, quiere decir que la otra semana (esta para el lector) prácticamente sería ineludible tocar qué va a pasar con la agenda de proyectos de ley para generar más ingresos.

–Para seguir con el símil hay tres medicinas, se puede tomar cualquiera de las tres que van a lograr el objetivo: una era aumentar los ingresos (...) La otra opción era controlar el gasto, que lo hemos estado haciendo y además, que la regla fiscal nos ha permitido tener ese control del gasto que nos puede permitir, sin necesidad de algunos de los proyectos de ley, cumplir con el tema del superávit; y el tercer tema, que es importante de ver, es que podemos hacer un mix de ambas cosas y ahí es donde vamos a conversar con el Fondo, porque algunos de los proyectos, como ustedes se han dado cuenta, no tienen viabilidad política y la vida es de realidades.

”En ese sentido, el Gobierno no va a empeñarse en un proyecto que no tenga viabilidad política, pero sí en aquellos que tengan una visión más integral del modelo de recaudación tributaria. No queremos enfocarnos en un impuesto específico, sino en algo que mejore el marco recaudatorio, igual que en el tema del gasto queremos conversar con el Fondo esos espacios que acabamos de ver para poblaciones vulnerables en un entorno que no estaba previsto.

–El presidente Rodrigo Chaves había explicado en campaña que se iba a renegociar el acuerdo, ¿esto sería la renegociación, en decir, estos proyectos no tienen viabilidad política, pero podemos hacer esta otra cosa?

–A mí me parece que más que el hecho de llegar y decir este proyecto sí y este proyecto no, recuerdo que en lo que estamos es en un compromiso de superávit primario, el país decidía cómo lo lograba.

”Más bien, lo que el presidente (de la República) ha querido decir es que quiere hacer una ampliación del acuerdo, esa ampliación significa ir más allá de un tema de ingreso y gasto, ir más al tema de eficiencia, a la reforma del Estado, cuál es el Estado que necesitamos, y ese es el tipo de ampliación que el presidente ha señalado: no es profundizarlo, no es abandonar algunas cosas, sino verlo desde un punto de vista más estratégico, de cómo podemos sacarle mejor provecho a los recursos que nos puede dar el fondo, con una reforma de nuestra economía”.

”Por ejemplo, nosotros hablamos de 8% (del producto interno bruto) en la educación, pero cada vez tenemos menos niños y la economía crece y entonces hay que ponerse a pensar, pero resulta que para los adultos mayores, mayores a 65 años, el 40% no tiene ningún ingreso”. — Nogui Acosta, ministro de Hacienda

–¿Y qué ideas hay para lograr ese objetivo?

–Yo creo que el presidente (de la República) ha esbozado algunas propuestas, la eliminación de las juntas directivas de Conavi (Consejo Nacional de Vialidad), buscan tener un Estado mucho más capaz de generar políticas públicas, en algún momento hemos de plantearnos si el Estado tiene que participar en ciertas actividades o no y yo creo que eso es importante porque a veces distrae mucho del sentido mismo del Estado, tenemos un Estado que se dedica a muchas cosas y que descuida algunas.

”Por ejemplo, nosotros hablamos de 8% (del producto interno bruto) en la educación, pero cada vez tenemos menos niños y la economía crece y entonces hay que ponerse a pensar, pero resulta que para los adultos mayores, mayores a 65 años, el 40% no tiene ningún ingreso”.

–Usted decía que para esta revisión del FMI estamos bien, pero tenemos que hacer dieta y ejercicio. ¿Dónde es que hay que hacer ajustes?

–El primero es ver cómo cambiamos el modelo tributario, nosotros tenemos un modelo cedular, que establece pequeños silos en donde usted paga impuestos dependiendo de adónde caiga. Este Gobierno visualiza más la integralidad del sistema tributario y nosotros tenemos interés en discutir el tema de la renta global bajo un principio de que los que más tienen paguen más, y no el esquema actual que permite que la gente pueda distribuir dependiendo de dónde ubique estos recursos, pagar menos o no subir en escala salarial.

–¿Eso es impulsar el proyecto que está presentado?

–Nosotros tenemos algunas observaciones sobre ese proyecto, creo que es momento para discutirlas cuando estemos con el Fondo, un poco para expresarles nuestras dudas y nuestro interés, un poco para que ellos evalúen si se cumplen los preceptos del Fondo.

”En el tema de la dieta nosotros creemos en hacer un análisis del Estado que tenemos hoy, de buscar eficiencias en el Estado, de descentralizar algunas entidades que hoy están dispersas y que prácticamente hacen lo mismo y que nos cuestan tres veces por un mismo servicio, hay que analizar el tema de vivienda, el tema agrícola, el tema de la industria, y evaluar si esas instituciones cumplen los roles para los cuales fueron creadas o no”.

–Este programa es finito, son 36 meses, más cinco que el Fondo dio de prórroga, terminaría en el 2024. Hay que cumplir con lo pactado en ese período, pero si usted comienza a cambiar proyectos de ley por reformas profundas del Estado, ¿no estaría echándose un poco la soga al cuello? Es decir, sabemos que los proyectos de ley son difíciles de pasar, pero reformar el Estado es una tarea todavía más compleja.

–Aquí hay dos temas que creo que son diferentes, hay una voluntad en la Asamblea Legislativa, tanto que se crea una comisión de Reforma del Estado y nosotros vemos una oportunidad en eso también, hay un tema que es bien interesante y es que cada vez somos más conscientes de que el gasto tiene un límite y que tenemos que ser más eficientes en ese gasto.

”Creo que hay una oportunidad importante en esta Asamblea para poder llevar un proceso de discusión que nos permita tener un Estado mucho más eficiente, no tiene que ver si es más pequeño o menos, pero sí más eficiente”.

–Pasando a otro tema, en el caso del presupuesto del 2023, el Gobierno anterior ya había anunciado lo que permitía la regla que era un 2,56% (de crecimiento en el gasto). ¿Cómo les va con la elaboración del presupuesto?

–No sé como contestarle si bien o mal. Bien, porque va a ser muy fácil, el pago de intereses se comió la regla, entonces vamos a tener un presupuesto que es igual al de este año.

”Entonces, en ese sentido, hay que tener muchísima claridad de que el endeudamiento tiene una consecuencia porque por eso es que a veces usted oye a la gente decir: usemos un préstamo para hacer tal cosa y usemos un préstamo para hacer tal otra; bueno, eso cuesta y tiene un costo y este Estado cuesta mucho, de cada ¢100 que el Estado gasta tiene que pedir prestado ¢50 para cumplir con esos ¢100, entonces el pago de intereses se comió la regla.

”Por eso le digo no sé si bien o mal, bien porque va a ser un presupuesto muy sencillo, no va a crecer nada, pero mal porque las definiciones de estrategia, definir qué es lo que el Estado tiene que hacer se ve recortado y por eso es tan importante eso que conversábamos anteriormente, necesitamos un Estado más eficiente porque los recursos son finitos y, en ese sentido, creo que la discusión del presupuesto va a estar muy enfocada en el proceso de priorización que haga cada uno de los ministros.

–Va a ser complicado porque también con una inflación tan alta, estamos hablando de que (el presupuesto) no crezca nominalmente, le entiendo. Entonces, van a contar con menos recursos algunos ministerios.

–Definitivamente, el futuro es retador, lo peor de todo es que el otro año vamos a tener que hacer pagos muy importantes de deuda, el 26 de enero hay que tener $1.000 millones para hacer un pago del eurobono y eso tiene trascendencia porque no solamente puede afectar el efecto que el Ministerio de Hacienda genera al tener que ir a recoger liquidez en la economía para poder hacerle frente a eso, tengo que ir a comprarle los dólares al Banco Central para poder pagar.

–(El proyecto de eurobonos) tendría que estar aprobado antes de finales de este año porque la colocación tendría que hacerse antes de…

–… Hay que hacer la colocación antes del 25 de noviembre porque digamos es el momento en el cual las plazas siguen negociando después de Thanksgiving se hace más difícil el proceso. Entonces, en ese sentido, deberíamos durar un par de meses, setiembre a más tardar deberían de estar aprobados.

–Se ha tardado nueve o 10 meses desde el momento en el cual se aprueba el proyecto de ley hasta hacer la colocación, mientras abren los carteles para conseguir los custodios, las calificaciones de riesgo y la estructuración de la emisión. Creo que hay varios requisitos legales.

–Sí, a mí me parece que hay dos situaciones. El proyecto que tenemos en la Asamblea Legislativa fue presentado por la anterior Administración, creo que estos diputados han tomado muchísima responsabilidad, el Gobierno también lo ha tenido dentro de sus prioridades, dentro de las sesiones extraordinarias, para que se pueda hacer el análisis y nosotros esperaríamos que los diputados con responsabilidad hagan un análisis reposado, pero pronto, de las implicaciones de no aprobar un proyecto de este nivel y con las consecuencias que tiene.