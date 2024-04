MOPT evalúa empresa ecuatoriana para reactivación del ferri Costa Rica-El Salvador

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) evaluó preliminarmente como adecuada la propuesta de la empresa ecuatoriana Da Vinci Consulting Group, para reanudar la operación del ferri en la ruta Puerto Caldera-Puerto La Unión, la cual se encuentra suspendida desde noviembre pasado. Según la entidad, están a la espera de las valoraciones por parte de las autoridades salvadoreñas.

Verny Jiménez, director de la División Marítimo Portuaria del MOPT, indicó que, de manera preliminar, se valoró como técnicamente adecuada la propuesta de la empresa ecuatoriana. Añadió que enviaron sus consideraciones a las autoridades salvadoreñas quienes están analizando la opción. En caso de no concretarse un acuerdo, señaló que continuarán buscando candidatos.

La Nación consultó a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) de El Salvador, pero al cierre de esta edición aún no se había recibido respuesta.

Jiménez explicó a La Nación que la nueva embarcación es más pequeña respecto a la nave que estuvo anteriormente en la ruta, que tenía capacidad para 100 furgones. “Consideramos que para empezar sería menos riesgoso, las tarifas bajan considerablemente porque los costos de operación son menores”.

LEA MÁS: ¿Qué causó la suspensión del ferri Costa Rica-El Salvador? Exportadores y transportistas responden

En tanto, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), confirmó que recibió una notificación por parte de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), sobre el interés de esta empresa para operar esta ruta del ferri. La Nación revisó información sobre la empresa Da Vinci Consulting Group en Internet y no se encontraron detalles relativos a la actividad marítima.

Jiménez, por medio de la oficina de prensa del MOPT, indicó que la instancia bajo su cargo no cuenta con los datos sobre la experiencia de la empresa para llevar a cabo la operación. Agregó que no es un concurso público, sino un servicio privado y cualquier empresa puede realizar la solicitud para brindar el servicio de cabotaje en el país y para ello se le brindan las condiciones marítimas para hacerlo. “Aquí no hay ningún concurso donde se evalúen los antecedentes de las empresas, ni ligámenes, por ejemplo”, agregó.

Según el sitio “Ecuadornegocios”, la empresa inició actividades en agosto del 2019 y se dedica a la venta al por mayor de máquinas para la industria téxtil, cuero y otras industrias. Su gerente general es identificado como Nelson Armas, mismo nombre registrado en LinkedIn. Anteriormente, según lo publicado en la red social, ocupó un cargo como funcionario de superintendente de una terminal petrolera en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Jiménez aseguró que no hay una fecha prevista para reactivar la operación del ferri porque están a la espera de la evaluación de los términos presentados a El Salvador y esperar que el prestatario del servicio (empresa naviera) lo ponga a funcionar. Señaló que en este momento Puerto Caldera está saturado, lo que dificulta la activación del ferri.

El funicionario hizo referencia a la licitación pública del proyecto Acondicionamiento de Nuevos Patios para Puerto Caldera, la cual fue declarada “infructuosa” por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Sin embargo, aseguró que los términos de referencia han sido readecuados para una nueva convocatoria.

El proyecto cuenta con una cooperación técnica no reembolsable de $1.050.000, aprobada por el BCIE en agosto pasado para respaldar la operación del ferri. La declaratoria sobre la licitación se debió a la falta de ofertas según lo requerido en los términos de referencia, según indicó el BCIE.

“Se declaró infructuosa, se publicó según los términos (de referencia) del BCIE, ya la División Marítimo Porturaria, con el BCIE, realizamos los nuevos términos. Próximamente se estará sacando una nueva publicación para ver si en esta ocasión logramos que la licitación sea realizada conforme lo necesitamos. Consideramos que estos patios son necesarios para darle un oxígeno a Caldera y para poner al ferri a trabajar de una manera adecuada”, indicó Jiménez.

La Nación consultó al BCIE sobre la fecha de publicación de la nueva convocatoria de licitación pública, pero no se ha obtenido respuesta.

Viabilidad en veremos

Óscar Álvarez, gerente general de Marina Intercontinental S. A. (Marinsa), la última empresa operadora del ferri de la compañía Blue Wave, que suspendió operaciones en noviembre pasado, mencionó que el servicio no es viable económicamente bajo este modelo. La operación se inició con dos viajes semanales en la ruta, que luego se redujeron a uno debido a la baja demanda. Las tarifas oscilaban entre $1.145 y $1.360, dependiendo de la carga transportada.

Álvarez indicó, además, que las líneas navieras de contenedores tienen el servicio intracentroamérica y sumado a la oferta de transporte terrestre, en su opinión, el servicio de ferri no funciona.

LEA MÁS: BCIE declara ‘infructuosa’ licitación de proyecto en Caldera para obras ligadas a ferri

José Antonio Salas , presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex), mencionó que el reinicio de la operación del ferri es un tema que “no se ha movido”. Recomendó que antes de la reactivación se realice una evaluación de factibilidad financiera y operativa, de lo contrario no tiene cabida en Costa Rica.

Salas dijo conocer del interés de otra empresa por reactivar la operación pero todavía no es oficial, sin agregar mayores detalles. “Nos mantenemos expectantes”, refirió.

En tanto, la dirección ejecutiva de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), refirió que conocen información que se están evaluando varios oferentes para la reactivación del ferri.

Por su parte, Silvia Cuellar, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), confirmó que hay empresas interesadas que están explorando la oportunidad para participar en la operación.