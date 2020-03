“En realidad una de las razones por las que yo acepté, cuando me invitaron a ser superintendente, por supuesto tiene que ver que es una posición que representa importantes retos para el país y en general para los países que, como nosotros, enfrentan el cambio demográfico que hoy enfrentamos; y que se requieren tomar importantes decisiones para asegurarnos, no solo una cobertura de pensiones, sino también, su sostenibilidad hacia adelante y este, en particular, es un momento de enormes retos en esta materia”, dijo Aguilar.