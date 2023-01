Economía de Eurozona en el 2023 será ‘mucho mejor’ de lo previsto, según BCE

Davos. La actividad de la Eurozona se ralentizó respecto al 2022, pero este año será “mucho mejor” de lo esperado, a pesar de la inflación y la crisis energética, declaró el jueves la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en el Foro Económico de Davos, en Suiza.

“Las noticias se han vuelto mucho más positivas en las últimas semanas”, lo que hace que este año “no sea brillante, pero sí mucho mejor de lo que se temía”, afirmó Lagarde. El mercado laboral, en Europa en particular, “nunca había sido tan dinámico”, con el número de desempleados “en el nivel más bajo en los últimos 20 años”, añadió.

Banco Central Europeo irá ‘tan lejos como sea necesario’ para luchar contra la inflación

Lagarde se refirió en particular a Alemania, la mayor economía europea, que según declaraciones del martes del jefe del gobierno Olaf Scholz no entrará en recesión en el 2023, a pesar de la situación aún tensa por la crisis energética. No obstante, la presidente del BCE hizo hincapié en los datos de inflación, que siguen siendo “demasiado elevados”, a pesar de que la subida de precios se ha ralentizado tras alcanzar un máximo de más del 10% en octubre.

“Nuestra determinación en el Banco Central es bajar (la inflación) al objetivo del 2%” tomando “todas las medidas para lograrlo”, señaló. El BCE subió sus tipos de interés en 2,5 puntos porcentuales desde julio, un alza de una rapidez inédita, y tiene previsto mantener esta orientación restrictiva en los próximos meses en un intento de reducir la inflación de forma permanente.