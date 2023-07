Diego Valero, especialista en pensiones: ‘Pensión básica universal evita que el adulto mayor caiga en pobreza’

El envejecimiento de la población costarricense, aunado a la alta informalidad laboral, implica un mayor riesgo de que muchas personas lleguen a la vejez en la pobreza.

De hecho, cerca de uno de cada cuatro adultos mayores (27%) estaban en esta situación, en el 2022, es decir, 189.373 personas de 65 años o más, según un estudio elaborado en la Universidad de Costa Rica.

Una manera de frenar dicho escenario es incorporar en el país la pensión básica universal cuyo objetivo es garantizar un ingreso mínimo, consideró Diego Valero, economista español y experto en temas de pensiones, quien visitó Costa Rica por invitación de la Oficina del Consumidor Financiero, para hablar sobre la manera de fortalecer los regímenes de jubilación.

LEA MÁS: 27% de adultos mayores viven en la pobreza

Además, Valero consideró que las reformas a los fondos básicos deben hacerse cuando la alerta llega mediante un estudio actuarial, y no esperar 15 o 20 años para hacer cambios, según recalcó en una entrevista con La Nación. A continuación, un extracto de la conversación.

Diego Valero, economista y experto en pensiones. (Cortesía Oficina del Consumidor Financiero/Cortesía Oficina del Consumidor Financiero)

— ¿Por qué los fondos de pensiones deben reformarse cada cierto tiempo?

— Los fondos de pensiones deben adaptarse a los cambios en la sociedad. Los sistemas de seguridad social de hace 20 años ya no sirven en la misma medida.

”Los cambios más relevantes tienen que ver con el aumento de la longevidad, con el cambio de las estructuras sociales y, en una parte también, por el entorno financiero.

”Lo importante es ir haciendo pequeños ajustes en forma periódica para no tener que hacer grandes y profundas reformas cada 15 o 20 años.

LEA MÁS: Gobierno propondrá retirar aporte estatal a fondos de pensión y crear jubilación básica universal

”Costa Rica ha estado 20 años con algunos ajustes, pero pocos, y ahora tendrá que hacer algo más profundo, pero lo conveniente sería que cada cinco años se revisen los principales parámetros del fondo (cotización, edad de retiro y monto de pensión) para ver si todavía se adaptan a la sociedad”.

LEA MÁS: Directiva de la Caja aprueba reforma al IVM, elimina pensión anticipada para los hombres

— Los estudios actuariales muestran desequilibrios en los fondos básicos de Costa Rica (el IVM, por ejemplo). ¿Cómo encarar esta situación frente a las nuevas generaciones?

— Creo que hay una mala comunicación sobre los resultados. Los análisis actuariales que se hacen son de largo plazo. Un desfinanciamiento actuarial no significa la quiebra para un fondo de pensiones, es sencillamente que se requieren hacer cambios para poder mantener los beneficios.

”Entonces, si se traslada la idea de que tenemos sistemas quebrados o que no van a funcionar en el largo plazo, es un desincentivo enorme para los jóvenes.

”Por ejemplo, si un análisis actuarial del IVM (régimen de Invalidez, Vejez y Muerte) dice que en 20 años se va a agotar, lo que dice es que se deben tomar medidas antes de 20 años para que el fondo no se agote y se sigan pagando las pensiones. No quiere decir que no hay nada qué hacer, no es una sentencia de muerte”.

— ¿Costa Rica tendrá que financiar sus pensiones vía impuestos?

— Sí, eso hay que hacerlo porque hay personas que no pudieron contribuir a un régimen o estaban en la informalidad. La pensión básica universal evita que el adulto mayor caiga en pobreza, permite que tenga esta jubilación mínima para poder vivir.

”Esto existe en Europa y cada vez más en América Latina y el Caribe. El gran problema es que tiene un costo, entonces ese financiamiento debe ser transparente. El Estado debe explicar que proteger a los mayores cuesta tanto dinero y se debe hacer porque es un tema de equidad social.

”Sé que aquí se está trabajando. Hay que empezar gradualmente, pero que en unos años permita una vida alejada de la pobreza al momento del retiro”.

— ¿Costa Rica, y el resto de sociedades en general, están preparadas para enfrentar la mayor longevidad de su población, en términos de pensiones?

— No lo están haciendo. La medida más protectora de esta situación es el ajuste automático de la edad de retiro.

”Algunos países lo han hecho, pero son minoría. Permite que la jubilación se ajuste al cambio demográfico: nacen menos personas, pero viven más tiempo.

”Es la mejor herramienta, pero tiene la dificultad política de aprobar un sistema que, al final, implica jubilarse un poco más tarde”.

— ¿Es necesario quitar las pensiones de lujo? ¿Cómo hacerlo si quien la recibe la ve como un derecho?

— Los problemas de pensiones son de largo plazo. Los gobiernos deben dar soluciones de largo plazo de manera que no perjudiquen derechos devengados. Esto se debe hacer de una forma progresiva, que afecta a la persona de manera gradual.

”El problema es que ningún gobierno lo hace y lo dejan siempre todo para última hora, cuando los cambios son bruscos y esa gradualidad es más difícil de adaptarse”.