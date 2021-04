No existe otro camino, los tiempos de aplastantes mayorías no volverán ni tampoco los de los acuerdos opacos entre caudillos que las construían después de las elecciones. Esto supone, además, una dinámica diferente de la política que va más allá de la dimensión competitiva asociada con lo electoral o, en no pocos casos, con inflados egos; y que da paso a una concepción cooperativa, basada en el acuerdo para el bien común.