Smart Fit abre su décimo sexto gimnasio con inversión de $2,2 millones

Smart Fit anunció la apertura de su décimo sexta sede en Costa Rica, después de efectuar una inversión de $2,2 millones para abrir el gimnasio en el centro comercio Lincoln Plaza, en Moravia. La cadena de origen brasileño abrió la sede el pasado domingo 15 de mayo, e implicó la contratación de 20 personas. La empresa tiene previsto continuar con su crecimiento en el país.

“Lo que nos hace distintos es la combinación de tecnología de vanguardia, alto nivel de servicio y amplios espacios distribuidos en áreas de musculación, pesos libres, cardio, cycling, salones de clases dirigidas, spa, duchas y lockers”, afirmó en un comunicado de prensa Nicolás Masutti, gerente de Mercadeo de Smart Fit Costa Rica.

Masutti añadió que se diferencian de la competencia a raíz del costo de la mensualidad, las cuales van desde los $26,99 y $31,99 más el impuesto sobre el valor agregado (IVA).

La compañía cuenta con dos planes de afiliación. Uno es el Smart que permite la elección de la sede y acceso a los diferentes servicios como pesas, clases dirigidas, medición corporal y la invitación de cinco personas gratis por mes. El segundo es el plan Black, al cual se añade el acceso a cualquiera de las 1.000 sedes que la empresa tiene en Latinoamérica, adicional a la opción Smart.

La nueva sede cuenta con una extensión de 1.642 metros cuadrados con distintas zonas de entrenamiento y áreas de relajación.

La empresa de origen brasileño arribó al mercado costarricense en el 2020, cuando anunció la apertura de 12 locales con una inversión de $30 millones.

La pandemia de la covid-19 implicó una transformación en la forma en que las cadenas de gimnasios brindan sus servicios en el país, según una información publicada por La Nación, el pasado 13 de mayo. Una de las principales fue la incorporación de nuevas herramientas digitales para la atención de sus clientes.

Además, la crisis sanitaria implicó una mayor conciencia en la importancia de los buenos hábitos alimenticios y del ejercicio diario, en función de la salud como prioridad. Por ejemplo, la cadena MultiSpa reportó una recuperación del 75% del volumen, se percibe a un usuario diferente al que se tenía antes del 2020, más sensible sobre la salud.

“El que está ingresando es un cliente que es distinto: no es de cercanía, de nicho, sino un cliente que no consideraba el acondicionamiento físico como parte de su calidad de vida”, explicó La Nación, días atrás, Jorge Rodríguez, director comercial y de experiencia al cliente de MultiSpa. Por su parte, Kristhabelle Serrano, gerente administrativa de la cadena 360 Fitness, reconoció que la recuperación ha sido lenta y aún no logran los niveles prepandemia.