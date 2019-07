“Eso es algo muy positivo, porque en una economía que es abundante en consumo y demás, muchas veces las compañías tienen modelos de negocio no muy optimizados o no muy eficientes, pero el dinero tiende a ocultar algunas falencias. Cuando este circulante desaparece, se exponen muchas problemáticas, hace que la gente revise mucho más los números, cómo está planteado el negocio, qué canales rinde más, qué canales no rinden. Obliga a pensar más detalladamente el negocio y a tomar decisiones”, explicó.