— El mercado, en general, tiene varios actores, entre ellos coworking, que son soluciones para cierto tipo de personas, tenemos las soluciones tradicionales, que siempre hemos conocido y viene WeWork con una solución intermedia, porque somos una solución para coworking, podemos serla, pero somos una solución para todas las empresas que antes buscaban el tradicional, y ese híbrido entre esas dos, no hay ninguna en Costa Rica que de una solución como la que nosotros damos. No le podría hablar de otros competidores porque no tengo la información, pero sí se que una solución específica como la que nosotros damos, nadie más la tiene.