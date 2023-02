Proyecto de ley de franquicias avanza en el Congreso

Un proyecto de ley para la regulación y el impulso de las franquicias se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa desde el pasado 8 de febrero. Karol Fallas, directora del Centro Nacional de Franquicias de la Cámara de Comercio de Costa Rica, asegura que es primera vez que este modelo tendría un marco jurídico específico.

Actualmente, hay 361 marcas en Costa Rica dentro de sistema de franquicias. La representante del sector indica que no cuentan con datos de cuál es la marca que tiene más establecimientos, pero hay algunas que tienen hasta 50, aseguró. Lo que sí tiene certeza es que sustentan 26.000 puestos de trabajo.

El modelo lo integran el franquiciado, que es el inversionista interesado en desarrollar la marca como negocio y el franquiciante o franquiciador, o sea, el dueño de la marca.

Fallas dijo que en el modelo hay beneficios para ambas partes: el franquiciado desea crecer pero no tienen recursos propios, mientras que el dueño de la marca o franquiciador se da a conocer.

“No es lo mismo tener un solo local que tener 10, 15 o más”, asegura. Mientras que el franquiciado adquiere un modelo ya comprobado, negocios con experiencia, tiene clientes ya establecidos, una estructura que le permite seguir creciendo y la asistencia técnica.

“Cuando abre el primer día ya trae todo el know how (experiencia) de muchos años del franquiciador que no lo va a dejar solo, tendrá acompañamiento continuo, que le va a fomentar siempre esquemas de capacitación y campañas de mercadeo”, explica.

Y al consumidor le garantiza diversificación de oferta de productos y servicios, agrega.

El proyecto de ley Copiado!

El proyecto de ley (expediente 23.448) fue presentado por la diputada Ada Acuña del Partido Progreso Social Demcrático, en noviembre. Ella explica a La Nación que la iniciativa surge tras conversaciones con un grupo de pequeñas y medianas empresas (pyme) que avanzaban en instalar sus marcas en el extranjero pero suspendieron sus proyectos a causa de la pandemia por la covid-19.

Comenta que tardaron seis meses en elaborarlo y participaron especialistas costarricenses, el Centro Nacional de Franquicias y la Cámara de Comercio.

En tanto, Fallas indica que para redactarlo se hizo el análisis de legislación comparada, en mercados que existe ley de franquicias en Latinoamérica: México, Brasil, Argentina y Colombia, donde está en proceso de aprobación.

La propuesta de ley consta de 15 artículos y un transitorio, en los que se incluyen definiciones, principios, derechos, obligaciones y procedimientos jurídicos.

“Costa Rica no tiene una regulación ni una ley que fortalezca el impulso de las franquicias ni a nivel nacional, mucho menos a nivel internacional”, apunta Fallas. Dice que en el país han crecido mucho los modelos de negocio internacionales pero los nacionales no han tenido posibilidades para crecer, por eso la iniciativa.

“La salida de (franquicias nacionales al exterior) tiene muy poco impulso, mientras que las que vienen de afuera hacia acá si tienen condiciones particulares”, añade.

Para la legisladora, hay una dispersión de leyes, que no le permiten claridad a quienes gestionan los modelos de negocios de las franquicias.

El proyecto se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos para el proceso de consulta. Este incluye un artículo transitorio para las pyme, para que en un periodo de 24 meses salgan del régimen general del IVA y del Impuesto sobre la Renta, y puedan optar por ser una franquicia.

“Ha tenido buen ambiente aquí en la Asamblea (Legislativa) porque es una ley que empieza de cero y no es una reforma y eso es importante”, explicó la diputada del PPSD.

El abogado, especialista en franquicias, Víctor Fernández, explica que cuando McDonald’s entró al país, la legislación limitó a las franquicias a que tributaran con el régimen tradicional y no con el régimen simplificado establecido para el sector pyme.

“El 99% de empresas cuando se desarrolla como franquicia son pymes, entonces el proyecto propuesto plantea que sean regulados bajo el régimen simplificado”, señala desde su rol de asesor a la iniciativa.

Seguridad para invertir Copiado!

Fernández considera que es necesario un marco jurídico porque hay empresas extranjeras, donde sí hay legislación para franquicias, que no han querido entrar a Costa Rica para hacer sus desarrollos dentro de este modelo de negocios por temores legales.

A manera de ejemplo mencionó que cada estado en los Estados Unidos tiene una legislación sobre franquicias. “Pero si esa empresa norteamericana llega a Costa Rica, sabe que si tiene alguna contingencia legal, el único medio al que va a poder acudir es a un arbitraje internacional”, indicó el abogado.

Cumbre Centroamericana Copiado!

Fallas comenta que en marzo, Costa Rica será sede de la Cumbre Centroamericana de Franquicias. Fernández será uno de los expositores.

En el evento analizarán aspectos legales, tributarios y casos de éxito, además que lanzarán un proyecto de creación de nuevas marcas de franquicia.

Recuerda que en Costa Rica la marca Musmanni, propiedad de Florida Ice & Farm (Fifco), es pionera desde 1985 y puede considerarse la mas grande en la actualidad. También destaca la marca nacional Cosechas, con unos 800 establecimientos en varios países, concluye Fallas.