Fui atendida en BK por un robot vestido de Cartaginés y la Liga

Vestido de la final de fútbol entre Cartago y Alajuela el robot Whopper 3000 me llevó la bandeja a mi mesa el jueves 14 de julio cuando visité Burger King, en San Pedro y aunque sabía que no es interactivo se me salió un “gracias” por la costumbre de agradecer a quien me sirve.

La visita fue para conversar con Manfred Bucher, director comercial de Belca Costa Rica y Mario Jiménez, gerente general de Alimentos Exclusivos BK Costa Rica sobre este nuevo robot, el primero en Latinoamérica, según dijo Jiménez.

Jiménez explicó que el robot ha sido toda una experiencia en el restaurante, pues la gente llega a buscarlo, los niños juegan con él y otros se toman fotos.

Explicó que uno de los temas que valoraron antes de instalarlo fue la integridad de los clientes, por ejemplo, tener cuidado de que el robot no vaya a atropellar a un niño, a una persona mayor o una persona con capacidades diferentes y por ello le pusieron sensores alrededor y mostró como el robot se detiene ante una persona e indica que no puede pasar.

“Alguien me decía pero eso nos va a quitar el trabajo. No les va a quitar el trabajo pues lógicamente van a nacer otras necesidades y la gente se va a tener que ir trasladando. El aparatito no puede manejarse por sí solo, tiene que haber un empleado que tenga que programarlo para dejarle la comida, entonces siempre va a haber otras funciones que hacer”, dijo Jiménez.

Además el robot, que viene de China, de la empresa Pudu Robotics, tiene que descansar igual que todos porque trabaja con electricidad y hay que cargarlo, dijo Jiménez.

Bucher, por su parte, destacó que con el robot beneficia las operaciones del sector de alimentos que ha sido tan golpeado en los últimos años debido a la pandemia ocasionada por la covid 19.

Añadió que es el primer robot que hay en Centroamérica y ya hicieron un pedido de más de 20, uno ya va destinado a Guatemala y otro a Colombia y para otros clientes en Costa Rica.

“De hecho estamos trayendo modelos diferentes de robots que empiezan a responder a necesidades diferentes, este es un robot de servicio, es un robot de atención, pero estamos trayendo otros modelos de robot de limpieza también, ese va a responder tanto a negocios como restaurantes y también va a responder a negocios como hoteles, donde traen tecnologías diferentes donde el robot puede incluso accionar un ascensor entonces puede cambiar de piso según la necesidad”, comentó Bucher.

Los robots responden a la necesidad del cliente, y dependiendo de esa necesidad, hay distintos modelos que se pueden traer para adaptarlos.