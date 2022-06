‘Fintech’ tica /bdigital nació en la pandemia y proyecta otorgar créditos en la región

/bdigital es una plataforma fintech costarricense, creada durante la pandemia de la covid-19, que se dedica a la autogestión 100% virtual de créditos personales y empresariales en el país, pero tiene como objetivo brindar sus servicios en el resto de países de la región centroamericana.

El año pasado, la empresa tenía un plan de prestar, en un plazo de cinco años, $10 millones. Pero en 2022, la meta se ajustó para brindar financiamiento por $100 millones en un lustro.

Así lo indicó Gerardo Benavides, presidente de la compañía, quien mencionó que BD Finance, dueña de la plataforma tecnológica /bdigital, que a su vez es la marca comercial que representa toda la operación y está inscrita como nuevo sujeto obligado, ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), según los artículos 15 y 15 bis de la Ley N°. 7786.

“Eso implica que somos una empresa que puede realizar préstamos sin realizar intervención financiera, o sea, nosotros no captamos abiertamente al público, sino que utilizamos recursos privados, propios y de algunos inversionistas para poder dar los créditos”, comentó Benavides.

Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, confirmó que BD Finance se encuentra inscrita por la actividad de “personas jurídicas que otorguen facilidades crediticias”, cuya supervisión es únicamente sobre prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

BD Finance también es participante del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) para poder hacer los desembolsos y la recepción de pagos.

“Nuestra empresa no capta dinero, entonces no tiene cuentas de ahorro, no tiene cuentas corrientes de clientes, sino que desembolsamos en cualquier cuenta del sistema bancario nacional, cualquier cuenta que esté integrada al Sinpe, y recibimos pagos igual de cualquier cuenta o entidad financiera integrada al Sinpe”, dijo el presidente de la empresa.

Las fintech adquirieron proyección, desde el 2020, por su oferta de soluciones de medios de pago para tiendas en línea y tiendas físicas, pasarelas virtuales plataformas de comercio electrónico, factoreo digital, compra y venta digital de divisas y billeteras digitales

Orígenes

Benavides relató que la empresa fue constituida en noviembre de 2020, pero el inicio de operaciones fue en abril de 2021, cuando otorgó el primer crédito. Entre noviembre de 2020 y abril de 2021, trabajaron en integrarse en Sinpe.

BD Finance pertenece a BD Holding Group, un grupo de compañías en donde la más conocida es BD Consultores, “que es la primera y nació hace 25 años, y nos han orientado a implementar soluciones tecnológicas de clase mundial especialmente para el sector financiero. Entonces hemos acumulado un cuarto de siglo de experiencia en procesos financieros y bancarios”, detalló Benavides.

También, el presidente de la firma mencionó que este holding tiene empresas en Panamá, Costa Rica, Guatemala y operaciones en otros países como República Dominicana, a través de una oficina de representación. “Tenemos clientes en toda la región, tenemos gente en el Caribe y en todos los países de Centroamérica, incluido Belice”, agregó.

“Entonces dijimos durante la pandemia que (era) interesante crear una compañía, una fintech, que se dedique a integrar todo ese conocimiento y transformarlo en algo práctico, en algo que ya no solo sea implementar las soluciones para un tercero, sino que nos permita trabajar directamente con clientes finales”, explicó Benavides.

Proceso crediticio

En el trámite de un crédito personal todos los pasos son 100% digital. Primero se hace una evaluación del solicitante, se le da de alta en el sistema de la empresa, se formaliza la operación con la aceptación del contrato, en el cual se especifica el proceso de desembolso de los recursos y los pagos.

“Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Te llega un contrato (a la aplicación), lo aceptás, lo firmás, eso dura segundos, inmediatamente una vez que se recibe la información, el sistema lo analiza, sabe que llegó, llegó positivo, aunque también puede rechazarlo, pero si llega positivo y si querés avanzar, llegás y hacemos el desembolso”, detalló Benavides.

Pero, ¿cómo se hace para determinar que la persona está sujeta a crédito? En tiempo real y sin intervención humana, la fintech analiza todo lo que es público y legal la persona, y eso construye un perfil y al final es aceptado o no.

Por otro lado, un detalle a tener en cuenta es que cuando la persona que accedió al crédito va a pagar, puede hacerlo desde cualquier banco. Hace una transferencia, porque cuando le dieron el crédito le asignaron un código IBAN a la operación, como si estuviera pasando dinero de una cuenta propia a una cuenta propia en otro banco.

En octubre de 2021, la empresa lanzó la versión para empresas y para pymes, por lo que en este momento la firma maneja /bdigital corporate y /bdigital pymes, lo cual permite otorgar créditos a empresas.

Funciona muy similar, pero hay ciertas características diferentes. Por ejemplo, la calificación crediticia no se puede hacer en tiempo real para una empresa, porque hay que analizar los estados financieros, pero el resto del proceso sí es digital.

BD Finance solo otorga créditos en dólares. “¿La razón? No hemos tenido el interés de prestar en colones. No es una razón tecnológica, es una razón de negocios”, expuso empresario.

En el caso de los créditos personales, la fintech presta hasta $500.000 y en el caso de los empresariales (compañías y pymes) hasta $2 millones. De acuerdo con Benavides, el monto de crédito promedio del cliente es alrededor de $40.000.

En un año, /bdigital ha logrado capitalizar, aproximadamente, 200 clientes, y mantiene una morosidad de 0%.

/bdigital es una 'fintech' tica creada durante la pandemia que otorga préstamos de manera 100% digital. El objetivo de la empresa es expandir su proceso de financiamiento en otros países centroamericanos. (Cortesía de /bdigital)

De momento, en cuanto a la venta de licencias, la empresa nacional opera la región, pero los créditos solo los está otorgando en Costa Rica. Sin embargo, sí tienen planes de expandirse para dar créditos en otros países centroamericanos. “Puedo pasar dinero en tiempo real con otros países, si hay bancos de otros países que participan en Sinpe”, resumió.

“Estamos trabajando (con bancos) en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Belice para conectarlos al Sinpe. Entonces podríamos estar, desde Costa Rica con la misma empresa BD Finance, colocando créditos en otros países, siguiendo obviamente las políticas regulatorias de cada país”, agregó Benavides.