Expomóvil 2022: Agencias afinan su oferta de vehículos para sortear incertidumbre económica

Expomóvil 2022 volvió a su versión presencial, después de dos años de interrupción, en un momento en que la incertidumbre económica y las dificultades de abastecimiento retan a las agencias de vehículos en el proceso de reactivación del mercado automotriz costarricense.

Las empresas participantes en la actividad conocen el entorno adverso por el incremento en tasas de interés –en dólares y colones–, del tipo de cambio y los precios de los combustibles. Sin embargo, todas coincidieron en que hay señales de recuperación y prevén que este 2022 sea un año de crecimiento en ventas.

Entre los signos de mejoras se afirmó que hay un incremento en solicitudes de clientes para compra de automóviles nuevos y los atrasos en la llegada de unidades, por dificultades logísticas, disminuyen poco a poco. Adicionalmente, hay una demanda insatisfecha en el mercado local porque las repercusiones de la pandemia de la covid-19 paralizaron el mercado en el 2020 y 2021.

Así lo afirmaron voceros de cinco agencias de vehículos que, en su conjunto, tienen la representación de más de una veintena de marcas de carros en el país y participan en la Expomóvil 2022, organizada por la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema).

[ Bancos pulen su oferta de créditos en colones para compra de vehículo ]

La actividad arrancó este jueves 10 de marzo y concluirá el próximo domingo 20 de este mismo mes. La exposición se realiza en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén. La entrada tiene un costo de ¢3.500 por persona y el parqueo de ¢4.000 por carro y ¢2.000 por motocicleta. Los menores de 12 años y los adultos mayores pueden ingresar de manera gratuita.

La actividad se realizará de lunes a sábado y el horario será de 11 a. m. a 10 p. m., y los domingos de 11 a. m. a 6 p. m. Además, por medidas sanitarias el aforo se limitará al 40% del recinto ferial, lo cual permite la asistencia de 10.000 personas, porque los organizadores no pedirán el código QR de vacunación para quienes acudan a la exposición. Sí será obligatorio el uso de la mascarilla.

Expomóvil 2022 tuvo novedades como la presentación del Toyota bZ4X, primer vehículo 100% eléctrico que la marca japonesa introduce en el mercado costarricense. El vehículo tiene un precio de introducción de $69.900, para la versión 4x4, y estará disponible a partir de julio próximo. (Mayela Lopez)

Negocio activo

Para sortear los vaivenes económicos, las agencias llegaron a la Expomóvil 2022 con un portafolio renovado de sus marcas de automóviles, así como la introducción de nuevos modelos. Por ejemplo, Grupo Purdy Motor lanzó, este jueves, el Toyota bZ4X que es el primer vehículo 100% eléctrico de la marca japonesa. El vehículo tiene un precio de introducción de $69.900, para la versión 4x4.

Alex Alens, gerente de sucursales de Grupo Purdy, reconoció que la industria automotriz enfrenta retos por la cadena de suministro, la guerra en Ucrania, así como los precios de combustibles. Sin embargo, detalló que hay clientes tomando la decisión de comprarse un vehículo porque es una idea evaluada con muchos meses de anticipación.

Además de Toyota, Purdy Motor representa las marcas Ford, Subaru, Lexus, Volkswagen e Hino.

“Llegamos no con un optimismo irreal, pero sí con un optimismo real porque en el 2021 el mercado creció, después de cinco años de no hacerlo. El 2022 va a crecer, porque hay una serie de clientes acumulados, del 2020 y 2021 que no compró y ya están decididos a renovar su vehículo”, comentó el vocero.

Expomóvil 2022 fue el escenario elegido por Suzuki para presentar los modelos renovados del XL7 y el S-Presso. El XL7 es un vehículo para siete pasajeros y el S-Presso es un compacto que ofrece beneficios de un SUV. (Mayela Lopez)

Rodolfo Araya, director comercial regional de Grupo Q, coincidió en que el mercado costarricense tiene una demanda insatisfecha de colocación de vehículos nuevos, debido a los problemas de logística de los últimos dos años. La empresa tiene la representación de Hyundia, Isuzu y Chevrolet.

“En Grupo Q para todas las marcas tenemos pedidos vendidos para los próximos tres meses. Están entrando carros constantemente. La demanda está bastante fuerte, estimamos que este año debería ser mejor que el 2019. El tema es si logramos traer, todas las empresas, el inventario necesario, pero la demanda está fuerte”, confirmó Araya.

Por su parte, Allan Altamirano, gerente de mercadeo de Inchcape Centroamérica, representante de Suzuki, JAC y Changan; comentó que la empresa se preparó con antelación para la Expomóvil, con el fin de atender las necesidades de los clientes.

“Nos hemos preparado para este evento para contar con el inventario de vehículos. Este evento es el más importante para la industria porque representa la actividad más relevante en ventas. Por eso, nos obliga a hacer todo lo posible para tener vehículos y una buena oferta comercial”, aseguró Altamirano.

Para Daniel Moya, gerente Comercial de Veinsa Motors, cuyo portafolio abarca las marcas Mitsubishi, Ssang Yong, Citroen, Peugeot, Geely, JMC y Mahindra, volver a la Expomóvil presencial brinda una gran oportunidad de ofrecer a los clientes una variedad de vehículos.

“La expectativa de ventas para esta expo es bastante alta, queremos ser el número uno en ventas porque tenemos muchas marcas y modelos de vehículos. Sí tenemos stock de vehículos, pero a como van llegando los clientes, se van bloqueando las unidades. Pero trabajamos con un inventario suficiente y tenemos tiempos de entregas cortos”, aseguró Moya.

Por último, Ana Lucrecia Vargas, directora de mercadeo de Grupo Danissa representante de Nissan y Audi, comentó que la empresa trabajó con meses de antelación con entidades financieras para ofrecer a los clientes condiciones especiales para la compra de un vehículo nuevo.

Vargas comentó que tienen entregas inmediatas en varios modelos de las marcas que venden, pues lograron abastecerse a tiempo con los fabricantes.