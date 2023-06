Este es Flashbot, el robot que brinda servicio a la habitación en un hotel de Costa Rica

Moviéndose como un bailarín y luciendo una “sonrisa” en su rostro de cristal, un robot me recibió en el lobby de un hotel de San José y me guió hacia la recepción, donde una persona me atendería. En el camino, se topó con Flashbot, otra máquina similar que llevaba alimentos a un huésped del establecimiento.

