En terminología de Oppenheimer, ya el futuro nos alcanzó. Y se nos adelantará, a menos que logremos ponernos al día. ¿Cómo nos ponemos al día? Innovando. No podemos seguir haciendo lo mismo que en el pasado, para lidiar con un presente tan diferente. ¿Y qué hemos de hacer para innovar? Estantes de libros tratan el tema, así que me parece de más valor, elaborar sobre la pregunta ¿Si no hacemos al menos qué, no innovaremos?