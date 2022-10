El Papa Francisco entra al mundo de los NFT de la mano de Maradona y otros futbolistas, ¿qué precio tendrán?

La compañía de software especializada en blockchain y cripto, MoneyFi Technologies creará una colección de tokens no fungibles (NFT por sus siglas en inglés) para el partido benéfico We play for Peace, en homenaje a Diego Armando Maradona.

El evento será el 14 de noviembre en el estadio Olímpico de Roma, donde asistirán figuras del fútbol internacional que rendirán tributo a Maradona, con el objetivo de dar un mensaje de paz y unidad en la coyuntura actual.

El acontecimiento será en beneficio de la fundación pontificia Scholas Occurrentes, una red mundial de escuelas impulsada por el papa Francisco, a través de la Academia Pontificia de las Ciencias.

Según explicó el gerente de operaciones de MoneyFi Technologies a El País, Ignacio Alonso, la creación de colecciones de NFT para utilizarlos como instrumentos de colaboración surgió de la propia fundación, que tiene como pilares la educación, el arte y la tecnología, por lo que esta iniciativa “calzaba” con todos.

Ignacio Alonso destacó que las acciones que ellos realizan son auditadas por la Santa Sede y una consultora internacional.

El costo de los NFT irá de los $5 a los $50 y serán sobre Maradona y otros jugadores de renombre mundial con el fin de recaudar fondos para la fundación.

En este sentido, Alonso explicó que no se pretende que se especule con estos activos virtuales, los cuales a la larga pueden ser considerados coleccionables, por lo que se están calculando mínimos y máximos de expectativas de recaudación.

Otro de los momentos destacados que podrán comprender los NFT del evento, serán la imagen holográfica de Maradona, de nueve metros de altura, que interactuará con el público presente.

Estos activos virtuales, a raíz de la no especulación pretendida por la institución propiedad del Vaticano, tendrán un período de tiempo off chain, es decir fuera de una plataforma que permita transaccionarlos, pero luego estarán on chain, permitiendo intercambiarlos o comerciarlos. Estas operaciones posteriores no tendrán participación de la tecnológica ni de la Santa Sede.

El papa Francisco obtuvo un NFT gratuito tras registrarse en el sitio oficial, donde dejó un mensaje para la paz. Foto de archivo (VINCENZO PINTO/AFP)

En tanto, Alonso indicó que el 30 de octubre saldrá la primer serie de NFT, mientras que otros serán semanas después del evento porque tendrán su origen en diferentes momentos del mismo.

Alonso remarcó que ya se puede entrar en el sitio del evento, en donde las personas podrán registrarse y tener una billetera virtual off chain, obteniendo un NFT gratuito de bienvenida. Con ese NFT los usuarios podrán dejar una frase en un muro con mensajes para la paz. En este, ya han dejado mensajes el papa Francisco, y los futbolistas argentinos Lionel Messi y Ángel Di María.

”Intentamos darle un enfoque en donde la caridad sea desde varios puntos de vista. Generalmente cuando uno dona satisface su necesidad moral o solidaria. Quisimos darle una vuelta de tuerca y también agregar que implique una motivación de enfoque tecnológico”, afirmó Alonso.

En esta línea, señaló que el NFT pasa a ser una “devolución que le está dando la propia institución como agradecimiento” a quien colabora.

”Es un recordatorio de haber ayudado. Estás recibiendo a cambio algo que es un activo digital que, a priori, no tiene valor intrínseco porque no tiene una motivación comercial, pero en el futuro no deja de ser un coleccionable”, concluyó.

