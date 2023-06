Confianza de empresarios se mantiene en retroceso debido a inseguridad ciudadana y apreciación del colón

La percepción de confianza de los empresarios en la economía continúa cayendo, revelan los resultados de la II Encuesta Trimestral de Negocios Pulso Empresarial 2023, presentada este lunes. El Índice Empresarial de Confianza (IEC) bajó a 4,9 puntos (de 10 posibles) para el segundo trimestre del año, respecto a los 5,2 puntos de los tres meses anteriores, y 5,9 al cierre del 2022.

De acuerdo con José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), organización que elabora el estudio, este resultado se traduce en la suspensión de inversiones.

Para el sector empresarial, la inseguridad y la apreciación del colón son los dos principales factores que explican el deterioro que recoge el indicador.

Según los resultados de la encuesta, realizada vía telefónica entre el 10 y 28 de abril a 380 empresas en Costa Rica, el 77% de los negocios o sus trabajadores han sido objeto de algún tipo de acción delictiva en el transcurso del año; mientras que el 36% asegura que la apreciación del tipo de cambio ha tenido un impacto negativo.

“Un 75% del sector empresarial no hará inversión y el no hacer inversión significan los empleos que se van a generar el próximo año, hoy la inseguridad que redunda en falta de confianza, la apreciación de la moneda que también genera incertidumbre ha hecho que la mayoría de los empresarios no invirtamos; me incluyo”, señaló Jenkins durante la conferencia de prensa donde se presentaron los resultados.

Jenkins indicó que la Uccaep realiza esta encuesta hace 27 años para medir el sentir del sector empresarial y analizar temas de la actualidad económica y los datos son suministrados por empresas inscritas en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que han aceptado participar en este proceso cada tres meses.

Por su parte, Gerardo Araya, presidente de Cámara Costarricense de Detallistas Afines, detalló que entre enero y mayo, se han registrado entre sus asociados, 259 asaltos, 1.044 hurtos y 427 robos, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).