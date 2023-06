Gerente Jurídico del BCR sobre el PEP: ‘No veo incorrecto que el Banco financie proyectos de BCR SAFI’

BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) pedirá al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) la revisión de todos los avalúos hechos al Parque Empresarial del Pacífico para determinar cuál estudio es el correcto.

La decisión se tomó a raíz del informe contratado a Constructora Costarricense S. A. (Cocosa) por parte de un grupo de inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado, administrado por la administradora de fondos de inversión, subsidiaria del Banco de Costa Rica (BCR).

Manfred Sáenz, gerente Corporativo Jurídico del BCR, aceptó que el estudio pagado por un sector de los 900 inversionistas del fondo genera “ruido”. La razón es que el documento tasó al Parque Empresarial Pacífico (PEP), en $27,4 millones, es decir, 2,6 veces menos del costo pagado en el 2020, de $70,8 millones.

En entrevista con La Nación, este jueves, Sáenz defendió las acciones del conglomerado del BCR alrededor de este caso, como el financiamiento otorgado por el Banco a BCR SAFI para que ejecutara la compra de inmuebles.

Manfred Sáenz, gerente Corporativo Jurídico del BCR

— ¿Le parece conveniente que la compra de inmuebles del fondo, y en particular PEP, se haya hecho con un importante apalancamiento y con financiamiento otorgado por el BCR para su subsidiaria, la SAFI?

— Este tipo de negocios debe darse con reglas de mercado, no se puede favorecer al Banco, para ganar más, ni favorecer con una tasa menor al fondo.

”Los créditos se dieron en condiciones de mercado. No veo incorrecto que el Banco del conglomerado financie los proyectos de BCR SAFI.

”Se ha cuestionado cuáles son los niveles de endeudamiento, sí son altos, pero fueron niveles de endeudamiento prepandemia, con proyectos con otras proyecciones de ocupación”.

— ¿Hay conflicto de intereses entre lo que es mejor para los inversionistas del Fondo Inmobiliario No diversificado y lo que es mejor para el BCR, propietario de la SAFI y a la vez acreedor de la SAFI?

— Puede haber conflicto, pero la gestión de pago es de la SAFI y no del Banco. Conforme su estrategia van pagando todas sus obligaciones.

”El Comité de Inversiones, donde participan funcionarios del conglomerado no tiene que ver con eso, no tiene injerencia”.

Manfred Sáenz, gerente Corporativo Jurídico del BCR, dijo que BCR SAFI siempre atiende a los inversionistas y les da la información solicitada. (Albert Marín)

—Pero sí tiene que ver con la forma de adquirir los activos, sea con financiamiento o nuevas participaciones.

— Bueno en otro proyecto, que no es este, la estrategia era obtener un crédito de corto plazo y en tres años emitir participaciones, pero cayó la pandemia. Entonces se ha tenido que vender activos porque no se han podido colocar participaciones.

—¿Por qué la SAFI acepta que se haga el avalúo externo de los inversionistas y, posteriormente, dicen que no funciona?

— No es que se aceptó, los inversionistas pidieron permiso para llevar un perito independiente que hiciera el avalúo. Entonces se dio la autorización para que fuera. Eso fue parte de la Asamblea de marzo con los inversionistas y que tenían inquietud.

”El tema es que el peritaje no siguió la metodología de la Sugeval (Superintendencia General de Entidades Financieras). No podemos decir que estamos de acuerdo porque no es comparable”.

― El resultado de este avalúo sí crea ruido sobre el valor del inmueble...

— Es indiscutible. Estamos conscientes de que este ruido nos puede afectar y por eso estamos dando explicaciones porque no queremos que los inversionistas y el público en general piense que ocultamos algo. No vamos a hacer la de la avestruz.

— ¿Qué harán para despejar las dudas sobre el valor del PEP?

— Se solicitará al CFIA la intervención. Hay cuatro avalúos y este quinto. Los primeros cuatro son contratados por BCR SAFI y a empresas que dan servicios en el medio, no solo a nosotros. El CFIA es quien puede decirnos si actuaron mal o bien. Eso se va a pedir.

— ¿Pedirán que se revise solo el estudio de Cocosa o todos los avalúos?

— Todos, para saber qué está pasando. Queremos que el CFIA nos diga a quién le hago caso.

”La Gerencia de la SAFI pedirá que se revise (...) Hay técnicas, parámetros y documentos que se requieren, por eso la intervención del Colegio es importante, para saber a quién se le hace caso”.

— El lunes 19 de junio, Cocosa entrega el avalúo al Banco y a la Sugeval. Ese mismo día renuncian dos jerarcas del BCR. Uno fue gerente de la SAFI y el otro miembro del comité de inversiones. ¿Es casualidad?

— Las cartas de renuncia dicen que son motivos personales. Si renunciaban el viernes, alguien hubiera dicho: ‘sabían que venía el avalúo’; si lo hubieran hecho al día siguiente ‘fue por el avalúo’.

”Nadie sabía que nos iban a remitir el avalúo al mediodía del lunes, pero ellos renunciaron en la mañana. Sí, fue una casualidad”.

— ¿Está vinculada la renuncia del subgerente, Álvaro Camacho de la O, y el gerente de Negocios, Juan Carlos Bolaños Azofeifa, con el informe de la Auditoría Interna sobre el PEP?

— Sobre el informe de Auditoría no puedo hablar porque está protegido por la confidencialidad y está en estudio de la Junta Directiva (de BCR SAFI). La Sugeval también tiene una denuncia desde hace meses.

”Ellos se desvincularon de la SAFI en el 2018”.

— El presidente Rodrigo Chaves solicitó este miércoles información a BCR SAFI y se refirió al tema. ¿Se genera un daño adicional por las aseveraciones del mandatario?

— Sobre la solicitud estamos preparando una respuesta. Este es un país democrático, lamentablemente cualquiera puede opinar, incluido el señor Presidente. Respeto su posición, pero discrepo completamente de lo afirmado, no es de recibo, para mi opinión.

”Si uno no conoce todos los hechos y circunstancias, me parece temerario opinar y calificar máxime en el mercado financiero. En el mercado financiero se debe generar confianza, no podemos aseverar cosas si no tenemos las pruebas”.