Gasto en salarios de cúpula de Coopeservidores es el más elevado del sector cooperativo

Coopeservidores reporta los gastos en salarios más elevados para la cúpula de dirección de todas las entidades del sector cooperativo supervisado por Sugef, e incluso a un nivel muy cercano al de los bancos más grandes del sistema financiero costarricense.

Los miembros de la alta gerencia y directivos de la institución intervenida recibieron remuneraciones por ¢1.433 millones en 2023, según los estados financieros auditados, publicados en el sitio web de la entidad y de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Esos recursos se repartieron entre un grupo de 19 personas, de las cuales 10 son miembros del Consejo de Administración y nueve conforman la alta gerencia de la institución. Todas estas personas están suspendidas de sus cargos, desde el pasado 13 de mayo, cuando el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) intervino la entidad.

Ninguna otra cooperativa efectuó, durante el año pasado, gastos tan elevados para los miembros de su cúpula, según la revisión hecha de la información financiera entregada por las 21 cooperativas de ahorro y crédito bajo fiscalización de Sugef.

En CoopeAnde N°1 y Coopenae, los egresos en salarios para el personal clave, es decir, gerentes y directivos, ascendieron a ¢914 millones y ¢752 millones, respectivamente, según muestran los estados financieros auditados del 2023.

Para encontrar un nivel de gasto similar al de Coopeservidores es necesario compararlo con dos de los bancos más grandes del sistema financiero nacional. En el Banco Nacional (BN), las remuneraciones de sus gerentes y directivos fue de ¢1.503 millones durante el año anterior, y en el Banco de Costa Rica (BCR) ascendió a ¢1.205 millones.

Sin embargo, hay una diferencia muy relevante en el tamaño de estas entidades. La cooperativa intervenida reportó, a abril pasado, activos por ¢725.003 millones, es decir, 11,5 veces menos que los ¢8.365.037 millones de activos del BN, y ocho veces por debajo de los ¢5.940.389 millones del BCR, según datos de Sugef.

Adicionalmente, los dos bancos estatales son considerados instituciones sistémicas por la Superintendencia, a diferencia de Coopeservidores.

La cooperativa fue intervenida por un plazo de 30 días hábiles, a partir del pasado 13 de mayo, después de que la Superintendencia revelara que las autoridades de la institución permitieron el ocultamiento de sus problemas al conceder, “en gran volumen”, una moratoria de pagos a deudores de créditos malos, “a los cuales no se les ejecutó ninguna gestión de cobro”.

La entidad tiene compromisos por ¢510.000 millones con ahorrantes e inversionistas. Además, debe ¢142.000 millones a bancos e instituciones, en su mayoría del sector público.

Sin respuesta

Fernando Faith Bonilla, presidente del Consejo de Administración de Coopeservidores, también conocida como CS Ahorro y Crédito, declinó responder las consultas de La Nación sobre las razones del alto gasto en salarios de la alta gerencia y dietas de los directivos.

“Debemos esperar los informes de la intervención para analizarlos y si Dios lo permite, ahí valoramos el momento de nuestra conversación”, dijo por escrito en WhatsApp este sábado.

Mientras tanto, al cierre de esta información, Óscar Hidalgo Chaves, quien ocupa el cargo de gerente general de la entidad desde 2006, no había respondido las consultas enviadas por La Nación, este sábado a las 12:11 p. m., mediante mensaje de texto.

Fernando Faith Bonilla (camisa blanca) es presidente del Consejo de Administración de Coopeservidores, y Óscar Hidalgo Chaves ocupa el cargo de gerente general de la cooperativa desde el 2006. (Cortesía para La Nación)

Este diario consultó a Marco Hernández Ávila, interventor de Coopeservidores, si dentro del proceso de análisis que realiza en la entidad está la fiscalización de los gastos en remuneraciones de la cúpula de la entidad, así como el detalle de pagos por persona. Sin embargo, declinó referirse al tema.

“Se trata de una información de una entidad privada de naturaleza cooperativa, por ende, sus empleados no tienen la condición de funcionarios públicos, sujetos al control de las finanzas públicas y su principio de transparencia. Como interventor, soy responsable de la información sensible de la cooperativa, por lo que, siendo que esa información es de naturaleza privada, no debe ser puesta en conocimiento del público”, explicó Hernández por escrito.

Las entidades supervisadas por la Sugef deben revelar en sus estados financieros las remuneraciones del personal clave, conformado por gerentes y directivos. Se trata de quienes tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, directa o indirectamente, incluyendo cualquier director o administrador (sea o no ejecutivo) de esa entidad, según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Pagos en ascenso

Los gastos en la alta dirección de Coopeservidores registran un proceso de ascenso sostenido. De hecho, en el periodo comprendido entre 2018 y 2023, los egresos consolidados en salarios para estos jerarcas registraron incrementos anuales promedio del 10%. Mientras, en la totalidad de la planilla el ajuste promedio anual fue del 5%.

Adicionalmente, las remuneraciones de la cúpula de la entidad representaron en 2023 el 17% del total de sueldos y bonificaciones, las cuales fueron de ¢8.654 millones, según los estados financieros.

En contraste, en 2018, el gasto total en salarios de los jerarcas de la institución fue de ¢900 millones, es decir, un 13% de la planilla total de ¢6.785 millones.

Según el Informe Anual de Gobierno Corporativo de 2022 (el del año pasado no se publicó), la política de dietas de los órganos sociales de la cooperativa la dicta anualmente el Consejo de Administración y tiene como referencia el mercado nacional, en especial, los grupos financieros de naturaleza cooperativa.

El Consejo también establece el sistema de retribución e incentivos para los miembros de la alta gerencia. En dicha política, se señala en el informe, debe prevalecer el “buen desempeño alineado con la estrategia, fomentando conductas de riesgo aceptables”.