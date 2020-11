–Yo ahí le diría que hay una palabra que he oído mucho en el ambiente económico costarricense que es “salir”, yo creo que nosotros tenemos que pensar en algo más que “salir”, cuando hablamos del 2020, cuando hablamos de los créditos externos, si son necesarios o no. Vea, es que es tan sencillo que si usted tiene aquí una plata que se la prestan al 3% y aquí otra al 8%, ¡por Dios!, ¿dónde la toma?, no hay ni que discutir, no hay que convencer a nadie, si le están dando cinco puntos de diferencia, el sentido común dice tómela aquí donde están los tres puntos, no hay ni que saber de economía, es solo tener sentido común.