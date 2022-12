¿Cuál entidad financiera paga las tasas más altas por un depósito a plazo en colones?

Quienes están planeando ahorrar una porción del aguinaldo en un certificados de depósito a plazo o de inversión tienen variedad de opciones en las entidades financieras nacionales: bancos, financieras y cooperativas de ahorro, entre ellas.

La tarea de comparar tasas no es sencilla pues hay varios tipos de instrumentos. Y no todas las entidades publican datos en sus páginas web, y entre quienes lo hacen no hay uniformidad.

Para facilitarle la tarea, La Nación hizo un sondeo entre 23 entidades; fue posible tener información de 16. Los datos se obtuvieron de las páginas web según lo publicado entre el 30 de noviembre y el 1.° de diciembre y se enviaron consultas a aquellos intermediarios que no tenían información disponible en Internet.

Se consideraron las tasas de interés brutas, que son aquellas que no se les resta el porcentaje de impuesto sobre la renta.

Germán Morales, socio de Impuestos de Grant Thornton Costa Rica explicó que actualmente el impuesto sobre la renta sobre los intereses de los ahorros es de 15%, pero en el caso del Banco Popular y cooperativas actualmente está en el 10%.

Según el sondeo realizado, para certificados a seis meses la tasa bruta máxima encontrada fue de 9,50%; para un año, 10,69% y para dos años, 11,15%.

En el caso de las cooperativas se requiere ser socio de la institución para ahorrar. Carlos Ramírez, gerente Comercial de Coopenae, explicó que el proceso es sencillo, y en el caso de esta entidad lo pueden hacer tanto las personas del sector privado como público, indistintamente de su profesión.

“El monto de capital social varía según el modelo de capitalización que el asociado elija, el aporte va desde los ¢1.000 mensuales y dicha participación se acumula en la cuenta personal del capital social de cada asociado”, detalló Ramírez.

El Banco Central, aunque no es un banco comercial, también ofrece depósitos electrónicos a plazo en colones. Para suscribirlo se requiere contar con un certificado digital. No obstante, los plazos llegan hasta 84 días (poco menos de tres meses). La tasa de interés bruta para dicho plazo es de 8,85%. Compare esta opción, pues aunque es un plazo corto, el interés supera en algunos casos el de las entidades del sistema financiero.

Las tasas de interés que publican las entidades son nominales. No obstante, hay que considerar que al ahorrante le sirve saber la tasa real, que es la que define la capacidad de compra de los intereses que gana.

Para ello requiere tener una expectativa de inflación futura, lo cual no es fácil de predecir. Como guía se puede utilizar las expectativas de inflación para los próximos 12 meses que publica el Banco Central según las negociaciones del mercado, que fue de 2,80% en noviembre o según encuesta, que alcanzó un 5,9% en ese mismo mes.

Consejos de los conocedores Copiado!

Javier Cascante, exsuperintendente general de Entidades Financieras y Carlos Fernández, exgerente del Banco de Costa Rica dieron algunos consejos a las personas que quieren hacer un ahorro en estas fechas.

Cascante comentó que es importante verificar que la entidad donde va a ahorrar es supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) porque implica que cumple con una serie de normativas.

También, porque las entidades supervisadas tienen el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre los dineros de los ahorrantes hasta por un monto de ¢6 millones. Este fondo, que se creó mediante la ley número 9.816, vigente desde febrero del 2020, ofrece cobertura a todos los depósitos o ahorros, a la vista o a plazo fijo, que mantengan las personas y las empresas en las entidades supervisadas.

Cascante también comentó que si las persona dispone de un monto importante es mejor diversificar entre opciones y buscar asesoría para que lo guíen en los productos de inversión.

Carlos Fernández, exgerente del Banco de Costa Rica, comentó que actualmente se está llegando a un techo de las tasas de interés en colones.

“Ya el Banco Central hizo ajustes (en las tasas), y Hacienda no presione la tasa de interés local en colones por la llegada de los eurobonos (…) por lo tanto es una buena oportunidad de invertir en colones a mediano y largo plazo”, indicó.

Fernández aconsejó diversificar por monedas, invertir también una parte en dólares aprovechando que el precio de la divisa está bajo y comentó que, en este caso, él optaría por el corto plazo porque considera que en los dólares las tasas de interés podrían subir más.

Cascante comentó que al decidir por moneda se debe pensar sobre el uso que se le quiere dar a ese dinero. Por ejemplo, si es para hacer un gasto futuro en dólares entonces puede ser mejor seleccionar dicha moneda para que haya un calce.

Un viaje al extranjero a futuro, donde parte de los gastos serán en dólares (pasajes, hoteles, alimentación), es un ejemplo donde la persona podría considerar ahorrar una parte en dólares.

Fernández también aconsejó la diversificación por entidades, como bancos públicos, privados y cooperativas. Sobre las entidades, Cascante indicó que hay que entender las características de cada una.