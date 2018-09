En fecha 23 de abril del año 2018 (Gaceta No. 70, Alcance Digital No. 82), se publicó el Decreto No. 41040-H “Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales”, cuyo artículo 8 indica que la Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas mediante resolución conjunta de alcance general, establecerán los requerimientos y el procedimiento mediante el cual la información requerida debe ser suministrada al BCCR.