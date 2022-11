Extrabajadores de Alunasa denuncian incumplimiento de pago de sus liquidaciones

Un grupo de extrabajadores de Alunasa denunció que la empresa propiedad del estado de Venezuela incumplió el acuerdo de pago de sus liquidaciones tras el cierre de operaciones de la compañía, en noviembre del 2021. El plazo para hacer efectivo el convenio venció este lunes 7 de noviembre.

Así lo confirmaron a La Nación José Luis Rosales, presidente de la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en Alunasa y Félix Meléndez, presidente de la Asociación de Empleados de Alunasa (Asealunasa).

Según Rosales muchos extrabajadores han llegado incluso a perder sus casas por el incumplimiento de las deudas pendientes. “Hay personas que han hecho malabares para que, con la plata que iban a recibir, poder salir de esas premuras y al no recibirlas se van a perder más bienes”, explicó este representante sindical.

Por su parte, Meléndez explicó que a él y a sus compañeros les han mencionado que entre este martes 8 y miércoles 9 de noviembre se les resolverá la situación del pago.

Presidenta de la CCSS promete ‘mano dura’ con Alunasa en caso de incumplir arreglos de pago

A David Beita, dueño de la empresa que ofrece servicios de seguridad a las instalaciones de Alunasa ubicadas en Esparza, Puntarenas, tampoco se le ha hecho el depósito de las sumas adeudadas.

Según Beita, Alunasa le debe siete meses de pago a su empresa, lo que equivale a un monto que supera los ¢80 millones.

“Yo pierdo todo, mis trabajadores pierden todo; a mí me cae encima todo el mundo pero no ven que esta empresa no le está pagando a nadie (...) Me dejan prácticamente en quiebra porque somos una empresa de trabajadores”, lamentó Beita.

Según Rosales, desde que se llegó al acuerdo la empresa ha estado “en total silencio” y los empleados no han recibido ninguna comunicación por parte de Alunasa. Por otro lado, Rosales mencionó que el Ministerio de Trabajo y la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel sí han estado en constante comunicación con el grupo de extrabajadores.

La Nación intentó contactar a Carlos Peña, asesor legal de Alunasa para conocer la posición de la compañía sobre la denuncia de los extrabajadores y los motivos sobre el supuesto incumplimiento. Peña no respondió las llamadas ni los mensajes que se hicieron a su teléfono celular.

También se intentó contactar al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Luis Paulino Mora, mediante su oficina de prensa, para conocer la posición de la institución ante el supuesto incumplimiento de pago y cómo acompañará a los extrabajadores a partir de ahora. De momento no se ha obtenido respuesta.

El 16 de noviembre del 2021, los funcionarios de Alunasa hicieron fila en las instalaciones de la empresa venezolana para recibir su carta de despido, pero muchos no recibieron sus liquidaciones. Fotografía: cortesía de José Luis Rosales. (Cortesía para LN)

¿Cuál fue el acuerdo? Copiado!

El pasado 9 de setiembre, Alunasa acordó pagar las prestaciones a 105 extrabajadores de la empresa, las cuales se encontraban pendientes desde el momento en que cerró operaciones en el país, el 16 noviembre del 2021. Desde que se concretó la negociación, hace dos meses, la empresa contaba con 60 días para efectuar el pago, periodo que venció el 7 de noviembre.

En ese momento la empresa pactó pagar a sus extrabajadores un monto superior a los ¢1.000 millones. Además, según la CCSS, a esta institución le debe ¢1.300 millones por arreglos de pago y otra suma, que no fue precisada, por cuotas atrasadas y gastos médicos.

El acuerdo se logró tras una semana de negociaciones en el Centro de Conciliación de Puntarenas, donde estuvieron presentes funcionarios de la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo, representantes de la compañía y los exempleados de Alunasa.

El lunes 7 de noviembre la presidenta ejecutiva de la CCSS y exministra de Trabajo, Marta Eugenia Esquivel, anunció que “se aplicará mano dura” a Alunasa en caso de incumpliera el compromiso de pago de las liquidaciones con sus extrabajadores.

Además, la advertencia de la jerarca consideraba el incumplimiento del pago en cuotas obrero-patronales, arreglos de pago y gastos médicos que adeuda a la institución.

En conferencia de prensa, el pasado 10 de agosto, el presidente de la República Rodrigo Chaves explicó que el Ministerio de Trabajo había llegado a un acuerdo tripartito con la empresa de manera se les pagaran las prestaciones a los extrabajadores que tenían liquidaciones pendientes.

En dicha conferencia el mandatario también mencionó que la empresa reiniciaría operaciones “pronto”, sin detallar a fondo sobre la fecha o la forma en la que eso se daría. José Luis Rosales indicó que a los extrabajadores se les mencionó la posibilidad de un nuevo inversionista antes del cierre de operaciones de la empresa, que en ese momento tenía una muy baja tasa de producción según explicó.

Durante la gira del Ejecutivo a Puntarenas a finales de setiembre, otros medios de comunicación le consultaron al Presidente de la República por la situación de la empresa y la eventual reapertura de operaciones. El mandatario enfatizó en el acuerdo para el pago de las liquidaciones de los extrabajadores y mencionó que la solución de si se retomaban las operaciones, o no, dependía de las negociaciones que se dieran con la empresa venezolana.

Alunasa operaba en Costa Rica desde hace más de 40 años, desde finales de la década de 1970. Fue creada en 1976, como propiedad del Estado de Venezuela, y luego se privatizó en 1990. En el 2000, la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG) adquirió el 100% de las acciones, y en el 2015 pasó a formar parte de la Corporación Nacional de Aluminio de Venezuela.