Cinde y Procomer ponen a prueba su poder de convocatoria en dos ferias de empleo: ¿qué ofrece cada una?

La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) y la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) tienen programadas sus respectivas ferias de empleo entre abril y mayo del 2024. Ambas propuestas se mantienen muy ambiciosas en cuanto a la cantidad de empresas que participan, los puestos de trabajo disponibles y la cantidad de público que esperan recibir.

En el caso de Cinde, la organización acumulará la decimoseṕtima convocatoria para este tipo de eventos y en esta ocasión ofrecerá 4.000 puestos, alineados al objetivo de ser una feria con enfoque multilingüe. En el caso de Procomer, se estrenará en esta clase de ferias, y según los datos suministrados, tendrá disponibles 5.000 plazas vacantes. Las dos actividades ofrecen entrada gratuita.

Estos eventos se posicionan como dos de las ferias empleadoras más importantes del año, con apenas mes y medio de separación entre cada una; y aunque las actividades tienen muchas similitudes en su formato, presentan diferencias que podrían ser definitivas en caso de que alguna persona solo pueda asistir a una de ellas.

En primer lugar, la Multilingual Job Fair, de Cinde, tendrá su edición número 17 entre el 5 y 7 de abril en la Antigua Aduana. Participarán 42 empresas multinacionales, que ofrecen vacantes en diferentes áreas, pero donde será necesario un segundo idioma, ya sea el inglés, francés, portugués o alemán.

Andrea Centeno, directora de comunicación y mercadeo de Cinde, explicó que esta feria está enfocada en talento multilingüe, por lo que solo ofrece puestos para personas que hablen un segundo idioma.

Además, tiene algunos requisitos para participar, como la preinscripción en el sitio web , que funciona como un perfilamiento del candidato y facilita el proceso de comunicación entre el postulante y la compañía. Tras esa inscripción, el usuario recibe un código QR que le permite el acceso al recinto los tres días del evento.

LEA MÁS: Feria de empleo multilingüe de Cinde ofrecerá 4.000 puestos en 42 empresas

Por su parte, Procomer organiza por primera vez una feria de empleo, la Talent Costa Rica Job Fair, que será el 28 de mayo en el Centro Nacional de Convenciones. Este no es el primer evento que organiza la Promotora, aunque sí el primero centrado en empleabilidad. También cuenta con un sitio web para la inscripción, aunque en este caso ese paso no es imprescindible para asistir.

Ambas plataformas permiten el registro de los usuarios, así como la posibilidad de subir su información general y currículo. Sin embargo, la plataforma de Cinde cuenta con filtros para obtener los puestos por empresa, nivel de dominio del idioma, tareas, entre otros; algo que el sitio de Procomer aún no ofrece.

En la plataforma web de la feria de Cinde ya se pueden consultar los puestos que ofrecen las empresas. En la página de la feria de Procomer aún no se muestra ese detalle.

Pese a que no es obligatorio, Laura López, directora general de Procomer, recomendó a los interesados inscribirse en la plataforma electrónica, debido a que esta utiliza un algoritmo para acercar a las personas a los puestos que más se ajustan con su perfil, además de que se dirige la información a las empresas interesadas.

Una de las principales diferencias es que la feria de Cinde está enfocada exclusivamente en talento multilingüe, por lo que es necesario hablar dos o más idiomas para conseguir un puesto. Esto no es así en la feria de Procomer. En la primera de estas entidades los puestos están enfocados en los sectores de servicios y manufactura. En la segunda también se añaden compañías de comercio y del sector agroindustrial.

Además, los dos eventos contarán con la participación de organizaciones académicas, las cuales permitirán al participante acercarse a cursos y capacitaciones.

En el caso de Cinde, contarán con las plataformas Future Up, Epi Centro, así como con la participación de Ulacit. Por su parte, Procomer indicó que contará con más de 20 organizaciones académicas, públicas y privadas, donde destacaron al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica y algunos centros de idiomas.

En ese sentido, ambas actividades tendrán disponibles pruebas de idiomas para medir el nivel de manejo de esos lenguajes. La prueba que ofrece la feria de empleo multilingüe de Cinde se llama BELT Language Test, y se ofrece en inglés, francés y portugués.

Por su parte, Procomer indicó que para la Talent Costa Rica Job Fair dispondrán de la prueba llamada Speak Now, únicamente en inglés. Esta aún no está habilitada para los usuarios en la plataforma, a diferencia de la prueba BELT, la cual se encuentra disponible.

Vanessa Gibson, directora de clima de inversión de Cinde, explicó que la Coalición también ofrece la prueba PDA, de aptitudes y competencias en línea. Añadió que en la Antigua Aduana también se ofrecerán charlas paralelas y espacios de consejería sobre recomendaciones de cómo presentarse en una entrevista o qué aspectos detallar en el currículo durante los tres días de la actividad.

Por su parte, López indicó que los centros académicos que participen en el Centro Nacional de Convenciones brindarán acceso a cursos y becas para ampliar los conocimientos. También señaló que en ese evento habrá espacios y capacitaciones sobre cómo hacer un currículo, cómo presentarse a una entrevista y cómo calcular las aspiraciones salariales, así como paneles sobre las tendencias internacionales en el mercado laboral.

LEA MÁS: Multinacional alemana Brenntag abre centro de servicios en Costa Rica y contratará a 150 personas

Tras consultarles sobre el factor diferenciador de la feria de empleo, Centeno manifestó que estos eventos no son excluyentes entre sí, pero señaló que la plataforma donde los usuarios cargan su información sigue siendo utilizada en los procesos de reclutamiento de las empresas a lo largo del año, bajo la cual ya tienen experiencia previa.

“Nosotros no realizamos esta feria con fines de negocio ni mucho menos, sino que se realiza por ser pertinente, y en ese apoyo a las empresas de conseguir el capital humano, así como a las personas que no saben cómo llegar a esas compañías. Nosotros no nos vemos tratando de ser la única en el país.”, dijo Centeno.

Feria de empleo de Cinde se extiende por tres días

Laura López respondió a esta misma consulta que la feria de Procomer es una feria más grande. “(...) va a tener más oportunidades de empleo concentradas en un solo lugar. (...) Va a concentrar la parte institucional que puede facilitar becas o espacios de formación a las habilidades que ya manejan. Y además se va a estar facilitando el transporte gratuito”, indicó.

Según la gerente de Procomer, el día del evento habrá medios de transporte que cubrirán rutas fuera de la GAM, saliendo de colegios técnicos y de sedes del INA. Estas serán informadas en el sitio web del evento una vez estén definidas.

En ambos casos, las voceras sugirieron a los interesados hacer un trabajo de monitoreo y preparación previo a los eventos, así como la inscripción en las respectivas plataformas.