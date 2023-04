Pasteleros pasan apuros por escasez de mantequilla

La mantequilla es el ingrediente fundamental para cualquier pastelero o panadero que busca darle sabor, color y textura a sus productos.

Sin embargo, varios pasteleros confesaron a La Nación, que desde hace tres meses están sufriendo una escasez de la mantequilla en el inventario de la Dos Pinos y en varios supermercados, lo que los tiene en apuros.

Por la situación se han visto forzados a adquirir otros productos similares para seguir con sus ventas o han debido pagar casi el doble por otro tipo de mantequilla.

Katherine Solano, vecina de Coronado, es chef pastelera y tiene una pastelería que se llama Gagi Rollitos en Moravia. Ella y su esposo se dedican a distribuir su repostería a muchas cafeterías alrededor de la Gran Área Metropolitana, y contó a La Nación que debido a la escasez de la mantequilla de la marca que siempre compran le ha tocado bajar un poco la producción en estos días.

Katherine Solano, vecina de Coronado, es chef pastelera y tiene una pastelería que se llama Gagi Rollitos en Moravia.

“La mantequilla ha estado agotada ya en varias ocasiones desde hace tres meses y esta es la tercera vez que mi asesor de la Dos Pinos me comunica que la mantequilla sigue agotada y también me ha costado conseguirla en los supermercados, pero esta vez se agrava el asunto porque nuestros bolsillos ya lo están sintiendo. La primera vez que estuvo agotada compramos la mantequilla que tenía sal y a la hora de preparar los productos jugábamos con el tema de la receta para hacer algunas variaciones y bajar la cantidad de sal.

“Ahora es que ya no tienen ni sin sal ni con sal, o sea no se puede conseguir el tamaño grande de 4 kilos o 25 kilos, y me ha tocado estar comprando el paquete de cuatro mantequillas en algún supermercado, pero hasta en el supermercado hay escasez de mantequilla. En este momento para hacer tres recetas yo gasto ¢62.400 solo en mantequilla y antes para hacer esa misma cantidad solo gastaba ¢25.000 cuando compraba directamente con la Dos pinos”, externó Solano.

Pastelería y Repostería Artesanal se encuentra en la misma situación que el negocio de Solano. “Me tocó usar otro tipo de mantequilla, pero a un costo más alto, también me tocó buscar otras opciones sin perder la calidad, pero a mayor costó menos rentabilidad”, dijo el representante de este local.

Tatiana Chavarría, propietaria de la pastelería By Tati, en Garabito, también dijo que no solo hay problemas con la escasez de la mantequilla sino con el precio exorbitante de los huevos.

“Con la mantequilla, en nuestro caso utilizamos la mantequilla sin sal de la Dos Pinos que de por sí ya cuenta con un precio elevado y ahora tener que comprarla en un supermercado sale más caro. A veces vamos a Masxmenos y no hay, a veces tenemos la suerte de encontrar el producto en otro lugar, pero en pocas cantidades.

“Nosotros compramos las cajitas de cuatro barras. En algún momento compramos un bloque de 25 kilos, pero es mucha la inversión, lo que sí está muy caro es el huevo. Hace dos años un cartón con 30 huevos valía ¢2.000 y ahora está en casi los ¢5.440 y ha bajado un poco porque llegó a costar casi a ¢6.000″, se lamentó Chavarría.

La compañía admitió que podría percibirse una menor disponibilidad de algunos de sus productos lácteos. (Rafael Pacheco Granados)

Debido a las quejas por la escasez de la mantequilla y de leche entera, La Nación sostuvo una entrevista con la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. Sus representantes admitieron que podría percibirse una menor disponibilidad de algunos de esos productos lácteos.

La cooperativa argumentó que la industria lechera afronta un diferencial en la cantidad de leche recibida en la actualidad debido a factores locales e internacionales, por lo que la Dos Pinos no escapó de esta situación, al igual que muchas otras industrias lácteas a nivel mundial.

“Entre los factores que han incidido en la variación de la producción nacional de leche se encuentra un aumento en los precios internacionales de insumos concentrado para animales y productos veterinarios. También incide en esta situación las condiciones climáticas adversas, en especial las condiciones propias de la época seca.

“Gracias a sus previsiones, Dos Pinos garantiza el abastecimiento de sus leches fluidas y en polvo en el mercado; aunque podría percibirse una menor disponibilidad de algunos productos”, explicó la cooperativa a este medio.

En noviembre del año pasado la empresa había atribuido a problemas de logística el abastecimiento de otros productos como la leche entera debido a la alta demanda de producto, y a leves retrasos en la llegada a algunos comercios.