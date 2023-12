¿Cuáles son las tendencias en videojuegos para fin de año? Exclusivos y estrenos se posicionan entre ‘gamers’

Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, crece la expectativa entre los aficionados a los videojuegos que buscan ampliar su colección y experimentar nuevas emociones en su entretenimiento.

Si usted tiene amistades o familiares apasionados por este mundo y aún no sabe qué títulos podrían interesarles, le damos algunas categorías y nombres que están en tendencia.

Es importante mencionar que se limitó la consulta a entregas de las consolas Nintendo Switch, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5).

No se consideraron videojuegos para computadoras o consolas Xbox, pues las tiendas consultadas indicaron que la demanda de esta última es significativamente menor. Además, aquellos que poseen una consola Xbox suelen estar suscritos a Game Pass, un servicio adicional que ofrece acceso a gran variedad de juegos en línea.

No obstante, señalaron que muchos títulos son compartidos con PlayStation, lo que permite brindar orientación para posibles regalos en ese caso, con la excepción de los juegos exclusivos de Sony.

Tres versiones de Nintendo: Mario y Zelda lideran

Jean Scott, colaborador de la tienda Video Juegos Coqui, explicó que el Nintendo Switch ofrece un catálogo con un enfoque familiar e incluso infantil, aunque cuenta con títulos para todos los gustos.

Actualmente, existen tres versiones disponibles: la Switch Lite, la Switch 2.0 y la Switch OLED, cada una con diferencias en capacidad de carga, pantalla y opciones de conexión a un televisor.

Jonathan Agüero, administrador de la tienda CRGames, destacó que la versión Switch OLED es la más solicitada en el mercado actualmente. Su pantalla es más grande que las otras versiones y ofrece la posibilidad de conectarse al televisor del hogar, al igual que la 2.0.

El Nintendo Switch OLED, y juegos exclusivos de Nintendo son las opciones más buscadas por los amantes de esta empresa para esta navidad. Fotografía tomada en Video Juegos Coqui, en Cartago el 01/12/2023 (Alejandro Durán/Alejandro Durán)

Scott recomendó la Nintendo Switch Lite y la OLED para aquellos que deseen explotar la consola de manera portátil. Mencionó que la batería de estas versiones tiene una duración mayor. La versión Lite, aunque más económica, carece de la capacidad de conectarse al televisor y sus controles no son desmontables.

Ambos coincidieron en que el título más solicitado en la actualidad es Mario Wonder, la última entrega de Mario Bros. También mencionaron que clásicos como Super Mario RPG, Mario Kart 8 Deluxe y Super Smash Bros son excelentes opciones, especialmente para los más jóvenes.

“Mario Kart y Super Smash (Bros) no son tan recientes, pero son juegos tradicionales que siempre se mueven muy bien para todas las navidades. Para esta navidad, el más buscado sí es Mario Wonder, que es un nuevo lanzamiento.” — Jonathan Agüero, administrador de CRGames

Para aquellos que buscan aventuras, recomendaron la última entrega de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y los juegos de la saga Pokémon. Todas las sagas de Mario Bros, Pokémon y Zelda son exclusivas de Nintendo y no se encuentran en otras consolas.

Play Station 5 empieza a desplazar a su antecesor

Agüero indicó que aunque el PS4 aún no se ha descontinuado, está siendo gradualmente desplazado por la versión más potente y reciente, el PS5.

Del PlayStation 5 existen dos versiones: la conocida como fat, lanzada en noviembre de 2020, y la versión slim, que salió en noviembre de 2023. Ambas tienen opciones para juegos digitales y con lector de discos.

Scott admitió que es más difícil conseguir algunos artículos para la versión PS4 en comparación con el PS5, aunque algunos de los juegos más recientes están disponibles para ambas versiones.

Entre los más destacados se encuentra el videojuego de superhéroes Spider-Man 2 y la reciente entrega de EAFC 24 (anteriormente conocido como FIFA) para los fanáticos del fútbol.

El PlayStation 5 slim salió al mercado en noviembre del 2023, y es una de las consolas más buscadas para esta navidad. Fotografía tomada el 1/12/2023 en Video Juegos Coqui - Cartago. (Alejandro Durán/Alejandro Durán)

Tras el lanzamiento más reciente del Hombre Araña, los consumidores buscan las dos entregas anteriores de la saga: Marvel’s Spider-Man y Spider-Man Miles Morales, según Scott.

Agüero añadió que God of War, Elder Ring, Call Of Duty Modern Warfare III y Grand Theft Auto V son también muy buscados por los consumidores.

Para un público más joven o familiar, ambos mencionaron las entregas de Crash, Ratchet & Clank, Howard’s Legacy, Just Dance y Sonic. En este caso, los primeros dos títulos son exclusivos para PlayStation.

Ventas al alza y perspectivas positivas

Este año, las importaciones de videojuegos acumuladas a octubre alcanzan un récord de 895,7 toneladas, superando las 773,4 toneladas de 2022. La tienda VJ Coqui en Cartago reportó ventas positivas en los últimos días, con una alta demanda de consolas, juegos y accesorios.

Por su parte, Agüero de CRGames proyecta un crecimiento en las ventas para fin de año, y señala que el viernes negro de 2023 experimentó un aumento del 15% en comparación con la misma fecha de ofertas del año anterior.

Según explicó, el comportamiento del dólar influyó en la caída de los precios de las consolas, con el PS5 cotizando alrededor de ¢330.000, frente a los ¢500.000 a finales de 2022 que manejaba en su tienda

“Las importaciones han ayudado para que se mantenga un precio fijo casi todo el año. En 2022, a esta fecha teníamos problemas de abastecimiento por parte del proveedor, ahora hay bastante inventario”, concluyó.