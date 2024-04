Bavarian Motors dará servicios a BMW adquiridos fuera de agencia tras acuerdo con consumidor afectado

Bavarian Motors, distribuidor de BMW en Costa Rica, alcanzó un acuerdo con un consumidor afectado por medio del cual brindará los servicios remunerados de venta de repuestos, taller y mantenimiento a los modelos de la marca que se comercializan en el país, incluidos aquellos que no fueron adquiridos directamente a este concesionario o alguna de sus empresas afiliadas.

Rodolfo Echeverría, usuario que importó un vehículo usado desde Estados Unidos comprado a un tercero, atravesó un camino de varios años en el cual ganó una denuncia y un proceso de apelación en la Comisión Nacional del Consumidor, ante la negativa de Bavarian Motors de brindarle el servicio debido a que no compró el carro en la agencia.

Ante las dos resoluciones de la Comisión Nacional del Consumidor, Bavarian Motors elevó el caso al Tribunal Contencioso Administrativo y el consumidor lo hizo ante la Fiscalía, según relató el afectado a La Nación. Sin embargo, ambas partes llegaron a un mutuo acuerdo antes de un desenlace judicial.

Con el acuerdo, la agencia abrió, desde marzo anterior, la posibilidad a todos los usuarios de la marca BMW, ya sea que compraran el vehículo directo en la agencia o que lo importaran por un tercero, de gozar del servicio remunerado de mantenimiento.

La compañía hizo público el cambio en sus políticas a inicios de marzo, por medio del periódico La Nación. Este medio envió consultas a la agencia BMW para profundizar en el asunto, pero declinaron hacer comentarios sobre el tema en específico.

La agencia afirmó que la atención se otorga a aquellos vehículos debidamente inscritos en el Registro Público y que el servicio será en los mismos términos en los que atienden otros automotores en esta distribuidora, exclusiva de la marca BMW.

Sin embargo, aclararon que la garantía de BMW AG no es internacional, por lo cual los vehículos adquiridos fuera de la agencia no gozarán de ese beneficio. Usualmente, las distribuidoras de carros ofrecen una cobertura que aplica durante varios años o según el kilometraje recorrido.

Consumidor afectado

La Nación tiene en su poder los dos votos de la Comisión Nacional del Consumidor —la denuncia contra Bavarian Motors y el recurso de apelación presentado por la agencia— en los cuales esta entidad gubernamental obliga a la empresa a darle el servicio de venta de repuestos y mantenimiento al usuario que importó un vehículo usado comprado a un tercero.

Mediante el voto 406-21, del 13 de mayo de 2021, la Comisión Nacional del Consumidor declaró con lugar una denuncia de enero del 2018 interpuesta por Rodolfo Echeverría contra Bavarian Motors CR S. A. por falta de información, publicidad engañosa y discriminación en el consumo, según lo establecido en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

La Comisión del Consumidor ordenó a la agencia brindar, como distribuidor exclusivo de la marca BMW en Costa Rica, el servicio remunerado de venta de repuestos y mantenimiento a un vehículo eléctrico usado, modelo i3, adquirido por Echeverría en Estados Unidos, en los mismos términos que a cualquier otro de sus clientes, según los documentos.

En la denuncia, Echeverría argumentó que insistió por diversas vías para que le brindaran mantenimiento a su vehículo y solicitó explicaciones a la casa matriz. Sin embargo, le negaron el servicio, entre otras cosas, porque la importadora no contaba con la infraestructura ni el entrenamiento adecuado para atender el vehículo adquirido por el denunciante.

El 17 de junio de 2021, Bavarian Motors presentó un recurso de apelación contra la decisión tomada por la Comisión en el voto 406-21. Sin embargo, la entidad gubernamental lo rechazó y ratificó lo dicho en primera instancia, agotando así la vía administrativa.

Bavarian Motors anunció que brindará mantenimiento a vehículos de la marca que fueron adquiridos fuera de la agencia, siempre y cuando sean modelos que manejen dentro de su oferta para Costa Rica. Archivo: (JONATHAN JIMENEZ)

Entre los alegatos que la empresa expuso en el recurso están que les era materialmente imposible prestar el servicio de mantenimiento solicitado, que la resolución partía de apreciaciones subjetivas, que el vehículo no estaba homologado en Costa Rica y que no existía una relación de consumo entre Echeverría y Bavarian Motors.

La Nación conversó con el consumidor afectado, quien dijo que luego de las resoluciones de la Comisión del Consumidor, la empresa aún se negaba a brindarle el servicio y que más bien elevó el caso al Tribunal Contencioso Administrativo, en donde el Estado y él figuraban como codemandados.

Echeverría relató que, al incumplir con dicha resolución, él procedió a notificarle a la Comisión del Consumidor sobre el incumplimiento por parte de la agencia de vehículos. Ante este panorama, este ente administrativo elevó el caso a la Fiscalía por desobediencia.

El consumidor afirmó que no acudió a la Fiscalía a la espera de ver si podía solucionar el caso. Sin embargo, hacia finales del 2023 esa dependencia judicial lo contactó para comentarle que archivarían el caso, pero finalmente decidió continuar con el proceso de denuncia debido a que no había solventado el inconveniente.

Finalmente, Echeverría mencionó que en marzo de este año llegaron a un acuerdo entre ambas partes, que desembocó en la desestimación del proceso en el Contencioso Administrativo y en la Fiscalía. Como parte del trato, el consumidor solicitó a la agencia que habilitara el servicio a nivel general y no solamente para su vehículo.

Otras marcas

Otras agencias mantienen su política de brindar el servicio únicamente a vehículos adquiridos directamente con ellas y no por medio de terceros. Tal es el caso de Cori Motors, distribuidor de la marca BYD, cuyo principal mercado son los automóviles eléctricos.

Santiago de Priede, gerente de Ventas de BYD, manifestó que no están autorizados a atender vehículos que no hayan sido vendidos por la agencia. Lo que sí ofrecen es una garantía que no está ligada al cliente que adquirió el automóvil, sino al vehículo mismo.

Con lo cual, si un cliente compra un vehículo BYD y lo vende, el nuevo comprador disfrutará de la garantía de ocho años que ofrece de fábrica, según explicó el gerente de ventas de la marca.

Por otro lado, Rodrigo Campos, director de Servicios Automotrices de Grupo Purdy, distribuidor de las marcas Toyota, explicó que la atención a vehículos que no fueron distribuidos por la empresa está sujeta a la compatibilidad de los equipos, manuales y repuestos que disponen, los cuales están diseñados para atender el portafolio que distribuyen.

Monge enfatizó en que son los únicos autorizados por las fábricas que representan para poder brindar la garantía en su nombre. Por lo tanto, añadió que no pueden hacer efectivas las garantías de fábrica de los vehículos que no distribuyen.

En tanto, José Daniel Wilches, gerente de Post Venta de Grupo Danissa, afirmó que no están autorizados para brindar servicios de mantenimiento preventivo o correctivo a los vehículos que no hayan sido vendidos por Agencia Datsun.

Wilches añadió que el equipo técnico especializado, así como el equipamiento y herramienta especial con el que cuentan en su centro de servicio están diseñados para los modelos y vehículos que comercializa Agencia Datsun.