Apple Vision Pro es el más reciente hito tecnológico de la firma: ¿llegará a Costa Rica?

Si usted es fiel usuario de redes sociales como TikTok, es casi imposible que no se haya topado con más de un video en el que se aprecia a personas tecleando o haciendo movimientos con sus manos en el aire mientras portan gafas similares a las que se utilizan para practicar deportes como el esquí o snowboarding.

Sin embargo, estos no son lentes convencionales, ni mucho menos. Se trata de la última tecnología de la marca Apple, denominada Vision Pro, que a pocos días de su lanzamiento generó revuelo en el mercado de Estados Unidos, así como en otras partes del mundo por medio de redes sociales.

Basta con una rápida búsqueda en TikTok o YouTube para encontrarse con cientos de videos sobre la experiencia de los usuarios al probar las gafas de realidad mixta de Apple, que salieron únicamente al mercado estadounidense el pasado 2 de febrero.

El dispositivo fue anunciado en junio del año pasado en el Worldwide Developer Conference de Apple, un evento anual en el que la compañía divulga las principales novedades acerca de sus nuevos productos tecnológicos.

Los Apple Vision Pro son una de las mayores apuestas de la firma de Cupertino hasta la fecha, pues este dispositivo lleva un año de desarrollo y está repleto de tecnología, incluido un nuevo sistema operativo, visionOS.

Los Apple Vision Pro están repletos de tecnología, aunque tampoco han escapado de las críticas. Su precio inicial es de $3.499. Fotografía: Apple

Realidad mixta

La principal característica de estos lentes es que mezclan la realidad virtual y la realidad aumentada, lo que permite combinar a la perfección el contenido digital —desde videos, música o documentos— con el espacio físico.

Apple lleva su descripción más allá, pues ha evitado comercializar el dispositivo como un tipo de casco de realidad virtual o aumentada durante sus presentaciones. La firma lo describe como una computadora espacial, donde los contenidos digitales se integran con el mundo real.

A través de las gafas se pueden observar pantallas interactivas de aplicaciones que se superponen al mundo real. El dispositivo está conformado por una multitud de sensores y cámaras, lo que permite interactuar simplemente con los dedos, ojos y voz. La batería tiene una duración de hasta 2,5 horas.

También es posible usar accesorios de la línea Mac como el teclado, ratón y trackpad para el uso de las aplicaciones, aunque Apple enfatizó en el manejo con los dedos.

En el dispositivo se pueden utilizar aplicaciones nativas de Apple como Keynote, FaceTime, Apple TV o Music, con la gran diferencia de que aparecen flotando frente a los ojos del usuario y no en algún aparato físico como el iPhone o el iPad.

Según la compañía, ya hay más de 600 aplicaciones compatibles con el sistema operativo de las Vision Pro. También hay otras que, si bien no están completamente adaptadas para el dispositivo, ya se pueden utilizar. Las gafas tienen una capacidad de almacenamiento de 256 GB.

Antes de poder utilizarlas a plenitud, el usuario tiene que configurar las gafas en un proceso que tarda 20 minutos, según medios especializados. La persona debe escanear sus manos y calibrar el eye tracking (seguimiento de ojo) para determinar los movimientos de forma correcta.

Es necesario contar con un iPhone o un iPad para completar el procedimiento. Este dispositivo también permite la interacción con otros dispositivos Apple, como la Macbook, pues puede servir como pantalla virtual de la computadora portátil.

¿Y su precio?

Los lentes se lanzaron únicamente en el mercado de Estados Unidos, aún está pendiente la fecha en que el dispositivo estará disponible en otras partes del mundo, por lo que los interesados en tenerlos en Costa Rica todavía deben esperar.

Alejandra Amador, gerente de Mercadeo de iShop para Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá dijo que Apple no ha habilitado la venta del producto para la región, por lo cual no lo tienen a la venta. Agregó que tampoco hay una fecha, porque podría suceder que su comercialización nunca llegue a habilitarse.

El precio inicial es de $3.499, es decir, ¢1,8 millones al tipo de cambio más reciente. Aunque entusiastas de la tecnología podrían estar dispuestos a desembolsar esa cantidad para probar las gafas, la realidad es que es uno de los productos más caros de Apple.

En parte, su alto precio responde a que el dispositivo ofrece videos en 3D y aplicaciones con seguimiento ocular y de manos gracias a su visor de cristal pulido y su cuerpo de aluminio. Además tiene resolución 4K y un sistema de cámaras para captar fotos, video y audio panorámicos.

Además de las gafas, en el interior de la caja vienen siete accesorios: un paño y protector especial para cubrir el dispositivo, una carcasa, una banda ajustable, así como una batería externa, un cable tipo USB-C y un adaptador de corriente.

En el mercado tecnológico también existen otras opciones similares de gafas de realidad aumentada a un precio mucho menor, como las Quest 3 diseñadas por la compañía Meta. El costo inicial de estos lentes es de $499.

Críticas

Aunque el último lanzamiento de Apple generó un gran revuelo en el mundo tecnológico, el dispositivo también ha sido objeto de críticas. The Financial Times reseñó que algunos usuarios sugieren que el alto precio inicial y el diseño algo pesado podrían disminuir el interés en las gafas.

El medio especializado TechCrunch destacó que a pesar del lanzamiento apenas hay una pequeña cantidad de aplicaciones desarrolladas de forma nativa para Vision Pro y grandes omisiones como Netflix, Spotify y YouTube.

Por su parte, The New York Times reseñó que el dispositivo se siente menos pulido que los anteriores productos Apple de primera generación y que no es mejor para trabajar que una computadora. Además, las gafas son mucho más pesadas que las diseñadas por Meta.

“Por muy bueno que parezca, pellizcar las pantallas flotantes no hace que el trabajo sea más eficiente porque es necesario girar la cabeza constantemente para verlas”, destacó el medio en su reseña, en la cual enfatizó en que el aparato brilla principalmente en el apartado de video.