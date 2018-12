Con el 2019 encima debemos todavía decidir si acogernos o no a la amnistía; sobre eso la Dirección General de Tributación ha sido tajante al manifestar que dicha amnistía solo aplica si se hace una suerte de mea culpa; mea culpa que el legislador no parece haber instaurado como regla general en la ley. Esto, lo que significa en términos prácticos, es que aunque los ajustes hayan sido arbitrarios y existan nulidades evidentes en el procedimiento habría que aceptar responsabilidades por ilícitos no cometidos, pagar una sanción (reducida) y aceptar que uno se “equivocó” aunque no sea el caso, a pesar de que la misma ley no lo exige. Ya veremos si esa posición prospera en los Tribunales cuando los contribuyentes reclamen que se ha cercenado su derecho de acceso a la justicia.