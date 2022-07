Banco Nacional pide a deudores en dólares iniciar transición a una tasa distinta a la Libor

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) solicitó a sus clientes que tienen créditos en dólares ligados a la tasa Libor tomar previsiones para migrar a otro tipo de interés de referencia, antes de que este indicador desaparezca permanentemente en el 2023.

En junio de 2023 la tasa Libor a 3 y 6 meses en dólares será descontinuada. Desde enero de este año se desarrolla el retiro de las tasas de 1 semana y 2 meses plazo.

“Aquellos contratos que no hayan sido modificados para tener una tasa de referencia distinta o a los que no se les haya incorporado cláusulas de sustitución, van a enfrentar el problema de tener una tasa descontinuada. Esto expone a ambas partes (entidad acreedora y deudor) al riesgo de tener un contrato que no se ajuste a la realidad, lo que podría generar un desequilibrio económico, según cambien las condiciones de mercado”, informó la entidad financiera, por medio de un comunicado.

Esta transición no es un cambio circunscrito al BNCR; en su lugar responde al proceso de descontinuación que anunció en el 2021 la Autoridad Financiera del Reino Unido (FCA) y la ICE Benchmark Administration (entidad encargada del cálculo de estas referencias). Esta acción es una de las mayores reformas de los mercados financieros internacionales.

“Si bien estos cambios ocurren y se definen en jurisdicciones financieras internacionales, los impactos para países como Costa Rica son directos. Según datos de SUGEF (Superintendencia General de Entidades Financieras ), para marzo de 2022 todavía poco más del 15% de las operaciones de crédito estaban referenciadas a tasas Libor. Por ello es esencial que todos como usuarios de crédito nos mantengamos informados acerca de cómo avanza este proceso y qué gestiones corresponde hacer para evitar contratiempos”, explicó Reinaldo Herrera, director de Finanzas del Banco Nacional.

La entidad recomienda que quienes tienen créditos con fecha de vencimiento después del 30 de junio de 2023, se acerquen a las agencias para informarse sobre las condiciones que podría obtener al hacer la transición de la tasa de referencia Libor.

En caso de que la persona titular del crédito no sustituya en el contrato la tasa, ante la entidad financiera, antes de su descontinuación, puede provocar un desequilibrio económico vulnerable a las condiciones cambiantes del mercado.

Opciones para clientes

En el caso del Banco Nacional, las referencias alternativas son la Tasa de Referencia Interbancaria a 6 meses (TRI $6M) y la tasa Prime Rate. El cálculo de la tasa TRI se hace por medio de información proporcionada por 19 entidades financieras. También se ofrece en colones.

Otra opción es “incorporar dentro de los contratos de crédito una cláusula de sustitución de forma tal que en el momento que las tasas Libor dejen de ser publicadas, automáticamente estas se puedan sustituir por las tasas de referencia que ofrecemos”, añadió Herrera.

Los clientes que tienen créditos ligados a tasas Libor pueden acercarse a las agencias del Bancos Nacional para informarse sobre las condiciones al realizar el traslado de la tasa de referencia.