“Se lo juro por mi esposa y por mi madre que están bajo tierra, que son los seres que más he amado en la vida, aparte de Dios, que nunca estuvo esa valla ahí. Ahí nunca ha habido nada, eso lo tengo alquilado con un gringo, hay un contrato, me pagan por año y en dólares (...). Él no ha pautado nada ahí porque primero me tiene que pedir permiso a mí de lo que va a poner en publicidad, en el contrato está establecido así”, expresó Fuentes Núñez.