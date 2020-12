¿Vive usted con un ‘grinch’? ¡No lo fuerce a estar feliz en esta época!

Esta Navidad es particular, por eso, si hay personas que no disfrutan de las fiestas ni siquiera en su núcleo más cercano, o que este año prefieren no hacerlo, respete su decisión y déjelas participar en lo que se sientan cómodas