Tales evangelios no forman parte del canon y, por lo tanto, no aparecen en La Biblia. Fueron elaborados, posiblemente, entre los siglos I y VI y pueden tener su origen en versiones orales y en la imaginación de quienes los transcribieron, por eso se duda de su veracidad. Son textos atribuidos a personajes bíblicos. Entre los que se refieren al nacimiento y la infancia de Jesús, se encuentran el Protoevangelio de Santiago, el Evangelio de Pseudo Mateo, el Libro de la Natividad de María, el Evangelio de Tomás, el Evangelio Árabe de la Infancia y la Historia de José el Carpintero. Allí encontramos los nombres de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María y, por lo tanto, los abuelos del Niño Jesús, la denominación de los reyes (ya no registrados solo como magos de Oriente y estudiosos de las estrellas) y hasta los colores de su piel pues, en ese entonces, se creía que simbolizaban las tres razas humanas.