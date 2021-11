Vacunación contra covid-19 protege más que infección ‘natural’

Contagiarse con covid-19 sí genera anticuerpos y células de defensa en la persona, pero a la hora de enfrentarse de nuevo con el virus SARS-CoV-2, la vacuna protege más que la inmunidad natural generada por la enfermedad, por lo que todos los individuos que fueron infectados deberían vacunarse para evitar una reinfección.

Estas son las conclusiones de un estudio realizado con 7.348 pacientes de 187 hospitales de nueve estados estadounidenses. Los resultados preliminares fueron publicados en el sitio web del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el análisis, quienes no estaban vacunados y únicamente tenían la protección de la infección natural tenían un riesgo 5,49 veces mayor de contagiarse de nuevo, en comparación con las personas que (independientemente de si se habían infectado anteriormente o no) tenían la protección del esquema completo de vacunación.

“Ahora tenemos evidencia adicional que reafirma la importancia de estas vacunas, incluso si usted tuvo la enfermedad antes. Este estudio añade más al conocimiento y demuestra la protección de la vacunación contra las formas graves de covid-19. La mejor forma de frenar el virus y el surgimiento de variantes es con una vacunación masiva en combinación con otras medidas como el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento físico y quedarse en casa cuando se está enfermo”, comentó Rochelle, Walensky, directora del CDC.

Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló este miércoles que este estudio pone en evidencia que afirmar que la enfermedad previa protege más “no es más que una noticia falsa”.

“La protección que ofrece la enfermedad no es suficiente. Además, puede ser que lleguen nuevas variantes y los anticuerpos de la infección previa no protejan contra esa nueva variante. Por esto es crucial que todas las personas que ya enfermaron reciban la vacuna. La enfermedad no es suficiente”, aseveró.

Tener esquema completo de la vacuna contra covid-19 genera mayor protección de la que puede generar la enfermedad. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

El estudio

Los investigadores tomaron en cuenta a personas que llegaron a los centros de salud con síntomas similares a los de covid-19, se vio quienes dieron positivo a una prueba y su evolución según su estatus de vacunación.

Se registraron 7.348 pacientes, dentro de los cuales 6.328 tenían el esquema completo y 1.020 no estaban vacunadas del todo, pero que habían tenido la enfermedad entre tres y seis meses antes de su consulta. La infección se comprobó en el 5% (324) de las personas vacunadas, y en el 9% (89) de las no vacunadas. Las restantes tenían otro tipo de padecimientos.

La conclusión de los especialistas fue que, inclusive en épocas en las que la variante delta ya era dominante, la vacunación fue cinco veces más efectiva que la enfermedad natural.

“La vacuna protege más y durante más tiempo que la infección. Y si ya estuviste enfermo y te vacunas, tendrás todavía una mayor protección”, destacó Catherine Bozio, coordinadora de las pesquisas.

En Costa Rica, 342 personas dieron positivas por segunda vez al virus entre marzo y agosto de este año. De ellas, el 89% no tenía el esquema completo de vacunación.

Menor transmisión

Las personas que están protegidas con las dosis contra la covid-19, aunque sí pueden infectarse, y posteriormente, infectar, transmiten menos y en menor medida que una persona sin vacunar (ya sea por infección por primera vez o por reinfección).

“Jamás va a ser igual”, resaltó la viróloga Eugenia Corrales Aguilar. “Siempre hay un riesgo de que usted como persona vacunada tenga cierta cantidad de virus y que lo pueda transmitir. No es tan infeccioso. Se cree que es porque está ‘decorado’ con anticuerpos. La persona no vacunada tiene entre siete y diez probabilidades más de transmitir que un no vacunado”.

El médico experto en vacunas Rodrigo Romero es de la misma opinión: “cuando un vacunado se enfrenta con el virus, el cuerpo tiene un tiempo para responder. Cuando el virus ingresa, empieza a replicarse, pero cuando nuestro sistema inmune reacciona, destruye e inactiva los virus”.

“Se cree que una persona vacunada infectará de dos a cinco días. En un no vacunado el virus se replica y sigue replicándose y podría ser infeccioso entre 10 y 15 días”, aseguró.