“Son muchos los responsables de esto. Sí, por un lado está el individuo quien debe asumir la salud en sus manos, pero hay más factores. Por ejemplo, la persona podrá querer hacer actividad física, pero qué pasa si no hay aceras cerca de su casa o si están en mal estado. Tampoco podemos pedir comer sano si hay pobreza y la persona no puede escoger qué comer, o cómo evitar que sientan tristeza o soledad si no tienen espacio para relacionarse con familiares o con gente de su edad. Es un trabajo de todos”, enfatizó Román.