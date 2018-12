En términos relativos, el aumento no es tan grande, ya que se pasó de 701 casos por cada 100.000 personas a 712. No obstante, la elevación en el número de casos porcentuales sí significa un dolor de cabeza apara las autoridades de salud, especialistas e investigadores, quienes están convencidos de que no se puede bajar la guardia ya que sin una cura a la vista, las cifras seguirán engrosándose.