¿Puede revertirse una salpingectomía?

La historia es tal vez poco probable, pero podría suceder. Una mujer tomó la decisión de no tener hijos (o no tener más) y se sometió a una salpingectomía. Al cabo del tiempo se arrepiente y quiere un embarazo nuevamente. Busca opciones para revertir la cirugía hecha a sus trompas de falopio.

¿Es esto posible? Ginecólogos consultados por La Nación dicen que esto sí es posible y saben cómo hacer el procedimiento, sin embargo, esto no quiere decir que lo recomienden.

“Yo lo desaconsejo como primera opción. Le sugeriría a esa mujer un método de fertilidad asistida como la fecundación in vitro”, manifestó el ginecólogo especialista en fertilidad Marcos Azulay. En su clínica, ese procedimiento sí está dentro de la oferta, pero advierten a la paciente que no es la mejor opción.

Su colega Jorge Mario Fernández coincidió: “es una de las razones por las cuales uno le pregunta a la mujer una y otra vez si está segura (de la salpingectomía). No es que la cirugía de reversión no pueda hacerse, sino que no sería efectiva“.

¿Se puede revertir una salpingectomía?

Más allá de ‘ligar las trompas’ Copiado!

El término popular para referirse a la salpingectomía es “ligarse las trompas”, pero realmente no es así. No es un nudo que se le haga a las trompas, no es ponerle una liga para evitar que el óvulo se encuentre con el espermatozoide, es un procedimiento más definitivo.

“Es una incisión quirúrgica y corte sobre la trompa de falopio. No es un ligamiento. Para nada, en todos los casos hay un corte de la trompa, una cauterización de ambos cabos, un hilo de sutura en cada extremo para que no se recanalicen. El propósito es que no se te recanalicen, nadie se imagina que la paciente va a arrepentirse”, indicó Azulay.

A nivel internacional se considera que el éxito de una cirugía para revertir este proceso depende de cuán bien hecha esté la salpingectomía, pero la tasa de mujeres que logran un embarazo posteriormente ronda entre el 30% y el 55%, dependiendo de varias condiciones. Si la mujer es menor de 35 años y no ha pasado mucho tiempo, podría llegar a un 70%, pero no más allá de eso.

El ginecólogo español Jose Ángel Minguez dice en su sitio web que para poder practicar una cirugía de reversión de trompas efectiva es necesario que la técnica de ligadura haya mantenido viable la parte distal de las trompas (una porción llamada fimbrias). Además, es importante que se haya preservado una cierta longitud de las trompas de, al menos, 4 centímetros ,ya que de lo contrario pierden funcionalidad.

Revertir el proceso Copiado!

Conseguir un embarazo puede ser mucho más difícil luego de ser sometida a una salpingectomía. (Shutterstock)

Azulay señaló que el éxito no necesariamente tiene que ver con la pericia del cirujano, sino con lo bien hecho que estuvo

“El proceso quirúrgico para revertirlo no es complejo. Son pasos microscópicos, requieren un material y entrenamiento específico, y a pesar de eso las tasas de éxito son bastante bajas. Las trompas son un órgano que cuando hemos cortado su canal natural, hemos cauterizado y hemos puesto hilos de sutura, la funcionalidad se pierde en mayor o menor grado. Aunque la cirugía de reversión haya quedado bien, es muy posible que las trompas ya no puedan trabajar como antes”, especificó.

¿Cuál es la solución? En estos casos pueden darse varias, una de ellas es la adopción de un bebé. Pero si la mujer lo que busca es conseguir un embarazo, se pueden buscar métodos de fertilidad asistida como fecundación in vitro (dado que el útero de la mujer sí está sano y puede gestar).